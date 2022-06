Κόσμος

HΠΑ: Πυροβολισμοί έξω από εκκλησία στην Αλαμπάμα (εικόνες)

Νέο αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στις ΗΠΑ. Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε μπροστά στην εκκλησία ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη γεύμα της κοινότητας.



Πυρά μπροστά σε εκκλησία στη Βεστέιβια Χιλς, στην πολιτεία Αλαμπάμα του αμερικανικού Νότου, στοίχισαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλον έναν, ανακοίνωσε η αστυνομία, διευκρινίζοντας ότι μέλη της συνέλαβαν έναν ύποπτο, ανακοίνωσε η αστυνομία, διευκρινίζοντας ότι μέλη της συνέλαβαν έναν ύποπτο.

«Τρεις άνθρωποι στην επισκοπική εκκλησία του Αγίου Στεφάνου χτυπήθηκαν από σφαίρες. Δύο θύματα διακομίστηκαν σε τοπικό νοσοκομείο και δέχονται ιατρική περίθαλψη. Δυστυχώς, ένα από τα θύματα υπέκυψε στα τραύματά του», ανέφερε η αστυνομία μέσω Facebook.

Πρόσθεσε πως συνέλαβε και κρατεί έναν ύποπτο, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει «καμία περαιτέρω απειλή» για την πόλη.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε μπροστά στην εκκλησία λίγο μετά τις 18:00 χθες Πέμπτη (τοπική ώρα· λίγο μετά τις 02:00 σήμερα Παρασκευή ώρα Ελλάδας), ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη «Boomers Potluck», γεύμα της κοινότητας όπου ο καθένας φέρνει ένα πιάτο, σύμφωνα με τον ιστότοπο της εκκλησίας.

Οι ΗΠΑ βιώνουν το τελευταίο διάστημα έξαρση των επιθέσεων με τη χρήση πυροβόλων όπλων, με χειρότερη από τις πρόσφατες αυτή που διέπραξε μαθητής λυκείου σε πρωτοβάθμιο σχολείο στην Ουβάλντε του Τέξας την 24η Μαΐου, όταν έχασαν τη ζωή τους 21 άνθρωποι — 2 δασκάλες και 19 παιδιά.

Από την αρχή της χρονιάς, έχουν σκοτωθεί από σφαίρες ήδη πάνω από 20.000 άνθρωποι στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Gun Violence Archive, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκτονιών με τη χρήση πυροβόλων όπλων.

