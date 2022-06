Παπακωνσταντίνου: Φωτιά σε σπίτι από φωτοβολίδα στη συναυλία του (βίντεο)

Παράξενα

Αναστάτωση σε συνευλία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου. "Ξέφυγε" φωτοβολίδα και "λαμπάδιασε" σπίτι. Εκκενώθηκε η πολυκατοικία.

Φωτιά προκλήθηκε σε σπίτι στην Πάτρα, όταν μια φωτοβολίδα «ξέφυγε» από τον χώρο της συναυλίας του Βασίλη Παπακωνσταντίνου και μπήκε μέσα σε διαμέρισμα που βρίσκεται δίπλα από τον χώρο της εκδήλωσης.

Τη φωτοβολίδα άναψαν κάποιοι από το συγκεντρωμένο πλήθος και την πέταξαν προς την πλευρά σπιτιού, με το φλεγόμενο αντικείμενο να προσγειώνεται μέσα στο διαμέρισμα από τις ανοικτές πόρτες του μπαλκονιού.

Από τη φωτοβολίδα προκλήθηκε φωτιά, με τους ενοίκους του σπιτιού να προσπαθούν έντρομοι να τη σβήσουν.

Στο σημείο επιχείρησαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα και κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά λίγο πριν της 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής (17/6).

Νωρίτερα οι αρχές είχαν εκκενώσει την πολυκατοικία.

??Κατεσβέσθη #πυρκαγιά ??σε διαμέρισμα επί της οδού Κερασόβου στο δήμο Πατρέων Αχαΐας. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. ???? — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 16, 2022

Πηγή: tempo24.gr

