“Ενώπιος Ενωπίω” - Παπακωνσταντίνου: όσο αντέχει η φωνή μου θα τραγουδάω (βίντεο)

Τι είπε για την καριέρα του, την πορεία του, τη γυναίκα της ζωής του και την καραντίνα. Γιατί θα ήθελε να είναι "μπανιστιρτζής του μέλλοντος";

Ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχθηκε στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Ο κορυφαίος τραγουδιστής και συνθέτης μίλησε για το ξεκίνημά του στη μουσική, καθώς και για το τραγούδι που τον έκανε γνωστό στο ευρύ κοινό.

«Έχω πει 1283 τραγούδια. Αν ήθελα σε μία συναυλία να τα πω όλα θα θέλω μια βδομάδα να τα πω» είπε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου. «Η φωνή μου ακόμα αντέχει, δεν ξέρω για πόσο. Όσο αντέχει η φωνή μου θα τραγουδάω. Όταν αρχίσει να μου κάνει “νερά” θα σταματήσω. Αλλά δεν θα σταματήσω τη μουσική. Θα συνεχίσω ως συνθέτης, θα γράφω τραγούδια και θα τα τραγουδούν άλλοι» πρόσθεσε.

«Την πρώτη φορά που άκουσα κλαρίνο το έβαλα στα πόδια. Ήταν σε πανηγύρι στην πλατεία του χωριού και δεν ήξερα τι να κάνω από τη χαρά μου. Στα 17 μου έκανα την πρώτη μου συναυλία στις εργατικές κατοικίες που μέναμε. Μαζεύτηκαν όλοι και μας χειροκροτούσαν. Εκεί κάτι αισθάνθηκα» τόνισε ο καλλιτέχνης. Όσον αφορά στη συνεργασία που δεν πρόλαβε να κάνει είπε ότι ήταν αυτή με τον Μάνο Χατζηδάκι. «Το θεωρώ μεγάλη απώλεια στην προσωπική μου ιστορία» σημείωσε.

Κάνοντας αναφορά στη σύζυγό του είπε ότι την Ελένη Ράντου την κυνήγησε και την κέρδισε! «Ήταν έρωτας κεραυνοβόλος» αποκάλυψε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, δηλώνοντας ερωτευμένος και με την κόρη του! «Όσο μπορώ δίνω χρόνο στο παιδί μου» τόνισε.

Για τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου μίλησε στην εκπομπή η Χαρούλα Αλεξίου: «Γιαβρί μου, τζιγέρι μου, μυτόγκα μου, θέλω να τον πάρω αγκαλιά. Είναι η οικογένειά μου, πάντα είναι σεμνός, λέει την αλήθεια. Ο Μπίλης είναι κάτι άλλο από όλους τους τραγουδιστές γι’ αυτό όλοι τον αγαπάνε όλοι σε κάθε ηλικία» είπε.

Όσον αφορά στο θάνατο, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου τόνισε ότι δεν τον φοβάται. «Εκείνο που με ανησυχεί είναι ότι δεν θα ξέρω τι γίνεται μετά, πού πάει η ανθρωπότητα, τι κάνει η κόρη μου, θα ήθελα να ήξερα για 100 χρόνια μετά. Να είχα ένα παραθυράκι να έβλεπα. Μπανιστιρτζής του μέλλοντος» είπε γελώντας.

Τέλος, για την καραντίνα είπε ότι πολλοί άνθρωποι λοξέψανε την περίοδο αυτή. «Τέτοιο κλείσιμο δεν το είχαν φανταστεί. Ίσως γι’ αυτό να γίνονται όλα αυτά τα εγκλήματα τώρα. Εγώ είναι καιρός που μπήκα σε ένα στούντιο με τους φίλους μου και φτιάξαμε έναν δίσκο. Αυτό κράτησε περίπου τρεις μήνες και ήταν φοβερή διέξοδος αλλιώς θα είχα λολαθεί» είπε.

