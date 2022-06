Υγεία - Περιβάλλον

Επίσκεψη Πλεύρη στο Νοσοκομείο “Έλενα Βενιζέλου” (εικόνες)

Ο υπουργός Υγείας επισκέφθηκε τους χώρους των νέων χειρουργείων, των νέων αιθουσών ΜΕΘ και ΜΑΦ αλλά και των εξειδικευμένων Ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης Υπογονιμότητας & Στειρότητας & Προγεννητικού Ελέγχου.

Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης επισκέφθηκε σήμερα το Γενικό Νοσοκομείο Μαιευτήριο «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» στο πλαίσιο των επισκέψεων του στα νοσοκομεία της χώρας.

Ο υπουργός περιηγήθηκε στους χώρους του νοσοκομείου παρουσία της Διοίκησης και των Διευθυντών των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Ειδικότερα επισκέφθηκε τους χώρους των νέων χειρουργείων, των νέων αιθουσών ΜΕΘ και ΜΑΦ αλλά και των εξειδικευμένων Ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης Υπογονιμότητας & Στειρότητας & Προγεννητικού Ελέγχου.

Κατά την επίσκεψη συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στις ανάγκες υλικοτεχνολογικών Υποδομών & Εξοπλισμού, στη στήριξη του νοσοκομείου μέσω του RRF, Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς και στην πρόσληψη ιατρικού και λοιπού προσωπικού.

