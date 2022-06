Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Πλεύρης: Το θερινό κύμα και το ενδεχόμενο νέων μέτρων

Ο σχεδιασμός για το Σετπέμβριο και το ενδεχόμενο να ληφθούν νέα μέτρα προστασίας. Τι είπε για τον προσωπικό γιατρό.



Θερινό κύμα κορονοϊού δείχνουν οι προγνώσεις των μοντέλων που τρέχουν οι ειδικοί, όπως τόνισε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Εξήγησε ωστόσο ότι δεν φαίνεται ότι θα ασκηθεί πίεση το Σύστημα Υγείας ώστε να οδηγήσει σε λήψη περιοριστικών μέτρων.

«Σε όλα τα μοντέλα που τρέχουμε δεν δείχνουν δυναμικές που θα πιέσουν το σύστημα υγείας για να χρειαστεί να πάρουμε μέτρα. Τα κρούσματα ως κρούσματα, είναι ένα κεφάλαιο. Το θέμα είναι κατά πόσο μετατρέπονται σε νοσηλείες. Προφανώς θα είναι περισσότερες αλλά δεν φαίνεται δυναμική πίεσης του συστήματος υγείας», είπε μιλώντας στον ΣΚΑΙ ο κ. Πλεύρης.

Θα υπάρξει ένας σχεδιασμός από Σεπτέμβριο καθώς αναμένεται άνοδος κρουσμάτων και αναλόγως της πίεσης που θα ασκηθεί «μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιηθούν πολλά (μέτρα) αλλά μπορεί να μην ενεργοποιηθεί τίποτα», τόνισε ο υπουργός Υγείας.

Για την αύξηση των κρουσμάτων που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα, ο κ. Πλεύρης τόνισε ότι οφείλεται στην κινητικότητα αλλά και στις μεταλλάξεις που είναι πιο μεταδοτικές. Εξήγησε ότι λόγω της μεταδοτικότητας των συγκεκριμένων στελεχών του κορονοϊού «είναι ανούσια τα περιοριστικά μέτρα».

Κάλεσε τους ευάλωτους πολίτες να τηρούν μέτρα αυτοπροστασίας και όσους το επιθυμούν να προχωρήσουν στην τέταρτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού.

Προσωπικός Γιατρός: Από 1η Ιουλίου οι εγγραφές – «Καμία επιβάρυνση»



Από την 1η Ιουλίου ξεκινούν οι εγγραφές στην υπηρεσία του Προσωπικού Γιατρού, με τους πολίτες να εγγράφονται είτε μέσω της πλατφόρμας, είτε απευθείας, είτε μέσω φαρμακείων και χώρων πρωτοβάθμιας υγείας.

Ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, τόνισε ότι σήμερα εκδόθηκε η πρώτη υπουργική απόφαση για τον Προσωπικό Γιατρό και αύριο θα εκδοθούν και οι υπόλοιπες.

«Ελευθέρα επιλέγεις ένα γιατρό, δεν έχεις καμία - καμία - καμία επιβάρυνση, αντιθέτως έχεις πάρα πολλά οφέλη», διαβεβαίωσε ο υπουργός Υγείας, εξηγώντας ότι έναν γιατρό που έως τώρα ο πολίτης πλήρωνε, πλέον θα μπορεί να συνταγογραφεί, να τον επισκέπτεται ακόμα και κατ’ οίκον αν χρειαστεί και να τον κατευθύνει μέσα στο σύστημα υγείας.

Σχετικά με τα κίνητρα στους γιατρούς προκειμένου να συμμετέχουν στο εγχείρημα, ο κ. Πλεύρης είπε ότι οι αμοιβές κατ’ άτομο θα κυμαίνονται από 20 έως 45 ευρώ ανά ασθενή, δηλαδή μεσοσταθμικά γύρω στα 35 ευρώ, δηλαδή στο «’’ταβάνι’’ των 2.000 ασθενών σημαίνει 70.000 ευρώ το χρόνο».

