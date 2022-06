Κόσμος

Τσαβούσογλου: Αποχώρησε από το πάνελ του Φόρουμ Διαλόγου των Πρεσπών

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, αποχώρησε από το σχετικό πάνελ χωρίς να μιλήσει.





Σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο τηλεοπτικός σταθμός των Σκοπίων Telma, ο Τσαβούσογλου αποχώρησε από το πάνελ ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το γεγονός ότι η χώρα του δεν συμπεριλαμβανόταν στο λογότυπο/χάρτη της διοργάνωσης.

Αποχώρησε μόνο από το πάνελ. Συνέχισε τις επαφές του στο περιθώριο του Φόρουμ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει τοποθέτηση από τους διοργανωτές για το συμβάν.

