Κοινωνία

Μπακάρι Χέντερσον: Η απόφαση για την δολοφονία του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ετυμηγορία του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου για την δολοφονία του στην Ζάκυνθο

Ανακοινώθηκε από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Πατρών η απόφασή για τον θάνατο του 23χρονου Αμερικανού τουρίστα Μπακάρι Χέντερσον, στο Λαγανά της Ζακύνθου τον Ιούλιο του 2017.

Ένοχοι για θανατηφόρα σκοπούμενη σωματική βλάβη κρίθηκαν οι πέντε κατηγορούμενοι και ένοχος για θανατηφόρα σωματική βλάβη ο ένας.

Σημειώνεται πως η συγκεκριμένη απόφαση είναι ίδια με την πρωτόδικη, όμως ελήφθη κατά πλειοψηφία σε αντίθεση με την πρωτόδικη που ήταν ομόφωνη. Αυτοί που μειοψήφησαν ήταν η Πρόεδρος, μία δικαστής και ένας ένορκος, οι οποίοι τάχθηκαν με την πρόταση του εισαγγελέα για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.

Προς το παρόν αναμένουμε να ανακοινωθούν οι ποινές αλλά και τα τυχόν ελαφρυντικά.

Η οικογένεια του Μπακάρι Χέντερσον, ακούγοντας την απόφαση παρέμειναν σιωπηλοί στην αίθουσα, δείχνοντας όμως το αίσθημα της απογοήτευσης που νιώθουν, καθώς προσπαθούν να επεξεργαστούν το τι σημαίνει η συγκεκριμένη απόφαση.

Σε ανακοίνωση για την απόφαση προχώρησε ο Αλέξης Κούγιας

"Σήμερα, μετά από μια υποδειγματική διαδικασία περίπου δύο μηνών, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Πατρών έσωσε την αξιοπρέπεια και την ανεξαρτησία της ελληνικής δικαιοσύνης και κατοχύρωσε το αίσθημα ασφαλείας των Ελλήνων πολιτών και την εμπιστοσύνη τους προς τους Έλληνες Δικαστές.

Με ψήφους 4 έναντι 3 (μειοψήφησαν η Πρόεδρος του Δικαστηρίου, μία τακτική Δικαστής και ένας ένορκος), το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Πατρών απέρριψε την έφεση του Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών, ο οποίος ζήτησε, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του θύματος και της αντιπροέδρου των ΗΠΑ, αλλά και της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα την καταδίκη των κατηγορουμένων για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως και τους καταδίκασε για το αδίκημα της θανατηφόρου σωματικής βλάβης.

Η κα Πρόεδρος του Δικαστηρίου, μία Τακτική Δικαστής και ένας ένορκος μειοψήφησαν και συμφώνησαν με την γνώμη του Εισαγγελέως της έδρας, ότι δηλαδή οι κατηγορούμενοι έπρεπε να καταδικαστούν για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως, για το οποίο η προβλεπόμενη ποινή είναι η ισόβια κάθειρξη, ενώ η προβλεπόμενη ποινή για την θανατηφόρο σωματική βλάβη είναι ποινή καθείρξεως μέχρι 10 έτη.

Οι εντολείς μου, τρεις νεαροί Σέρβοι ηλικίας 18 χρονών, φοιτητές, καταδικάστηκαν σε ποινή καθείρξεως 8 και 9 ετών και είναι ελεύθεροι, γιατί την έχουν ήδη εκτίσει.

Το έγκλημα έγινε στη Ζάκυνθο, στις 07/07/2017, όταν ένας μεθυσμένος Αμερικανός πολίτης σε ένα μπαρ της Ζακύνθου που διασκέδαζαν 150 περίπου Σέρβοι, διαπληκτίστηκε με έναν Σέρβο, ο οποίος διασκέδαζε εκεί μαζί με την κοπέλα του και ακολούθως έσπασε ένα μπουκάλι μπίρας και με αυτό τραυμάτισε τον Σέρβο και δύο νεαρές κοπέλες Σέρβες στο πρόσωπο και στο κεφάλι και ακολούθως είκοσι τουλάχιστον Σέρβοι πολίτες διαφόρων ηλικιών με γροθιές και με κλωτσιές τον τραυμάτισαν σοβαρότατα στο κεφάλι με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Τη δίκη παρακολούθησαν καθ’ όλη τη διάρκειά της εκπρόσωποι της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα και υπενθυμίζουμε ότι η Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, κα Κάμαλα Χάρις, είχε ζητήσει από τον κο Μητσοτάκη να παρακολουθήσει προσωπικά τη δίκη και αυτός δεσμεύτηκε ότι θα το κάνει".

Πηγή: pelop.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κύπρος: Σκάνδαλο μεγατόνων με ανώτερο αστυνομικό συγκλονίζει τη χώρα

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Η μέρα που οι οπαδοί των “αιώνιων” αντιπάλων “συμμάχησαν” και έκαναν τη Λεωφόρο... Περού (εικόνες)

Σαντορίνη: Σκότωσαν γατάκι και το κρέμασαν στο σπίτι της προέδρου στο Καμάρι (εικόνες)