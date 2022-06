Κοινωνία

Δολοφονία Μπακάρι Χέντερσον: “Κόλαφος” ο Εισαγγελέας για τους κατηγορούμενους

Ο εισαγγελέας στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Πατρών πρότεινε την ενοχή και των έξι για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού με ενδεχόμενο δόλο.

Κόλαφος ήτα η πρόταση του Εισαγγελέα και για τους έξι κατηγορούμενους στη δίκη του Μπακάρι Χέντερσον.

Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή όλων για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού με ενδεχόμενο δόλο, στην υπόθεση για τη δολοφονία του Αμερικανού τουρίστα στον Λαγανά Ζακύνθου το 2017, που εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Πατρών.

Χθες Τρίτη απολογήθηκε ο βασικός κατηγορουμενος, ένας Αγγλος υπήκοος με σερβοβοσνιακή καταγωγή, που είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Είναι ένας από τους έξι κατηγορούμενους της υπόθεσης, αλλά ο μοναδικός που μέχρι σήμερα παραμένει στην φυλακή. Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί για θανατηφόρα σκοπούμενη σωματική βλάβη σε ποινή καθείρξεως χωρίς αναστολή. Παρίσταται ανελλιπώς σε όλες τις δίκες, και όπως είπε χθες απολογούμενος στο δικαστήριο, «ήθελα σήμερα να είναι εδώ η οικογένεια του Μπακάρι Χέντερσον, για να τους πω ό,τι λυπάμαι για αυτό που έγινε».

Ο κατηγορούμενος, περιγράφοντας όσα έγιναν το μοιραίο βράδυ του Ιουλίου του 2017 στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, είπε πως ήταν θυμωμένος με το θύμα, επειδή τον είχε χτυπήσει μέσα στο μπαρ. «Του έριξα στην αρχή μια ξόφαλτση γροθιά. Δεν ήταν δυνατό το χτύπημα. Με το που τον χτύπησα έφθασαν και οι άλλοι στο σημείο. Οταν έπεσε κάτω, του έριξα 4-5 γροθιές «στον αέρα» με το χέρι που είχα στον γύψο. Μετά έφυγα από το σημείο. Δεν είχα ιδέα ότι είχε πεθάνει».

Ο κατηγορούμενος είπε ότι δεν ευθύνεται για τον θάνατο του Αμερικανού, γιατί μόλις έφυγε από το σημείο, τον άκουσε που μιλούσε. Εριξε σε αυτόν την ευθύνη για την ανάφλεξη του καυγά, και ότι ο ίδιος προσπάθησε να τον διώξει. «Ηταν επιθετικός, αγενής και έβριζε τους Σέρβους. Του έλεγα: «Σταμάτα, φύγε από εδώ, αλλά ήταν σαν να μίλαγα στον τοίχο. Πήρε ένα τασάκι και το πέταξε στο μέρος μου και άρχισε να τρέχει. Εκείνη τη στιγμή θόλωσα, τον ακολούθησα, βρέθηκα ξαφνικά μπροστά του, ήμουν ακόμα θυμωμένος» είπε και περιέγραψε πως τον χτύπησε.

«Εκανα ένα λάθος, έχω μείνει πέντε χρόνια στη φυλακή. Ντρέπομαι που στέκομαι μπροστά σας. Δεν έχω μεγαλώσει έτσι. Δεν είχα ποτέ πρόβλημα στη Ζάκυνθο» είπε ο κατηγορούμενος.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 14 Ιουνίου με τις αγορεύσεις των δικηγόρων, ενώ αναμένεται να είναι παρόντες οι γονείς του αδικοχαμένου 22χρονου.

Η κατάθεση των ιατροδικαστών

Νωρίτερα, ο κύκλος των καταθέσεων, έκλεισε με τους ιατροδικαστές, όπου η εξέτασή τους, επικεντρώθηκε στον προσδιορισμό του μηχανισμού θανάτου του θύματος.

Η προϊσταμένη της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών Αγγελική Τσιόλα, η οποία είχε διενεργήσει την νεκροψία–νεκροτομή, επανέλαβε ότι το θύμα είχε δεχθεί πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και στο σώμα, αλλά αυτά που επέφεραν τον θάνατο, ήταν ξεκάθαρα στο κεφάλι. Δεν ξεχώρισε κάποιο συγκεκριμένο πλήγμα από αυτά, ως τον μηχανισμό που προκάλεσε τον θάνατο του Μπακάρι Χέντερον και είπε ότι κάθε μια από αυτές τις πλήξεις ξεχωριστά και όλες μαζί, συνετέλεσαν στο μοιραίο.

Σε ερώτηση του εισαγγελέα της Εδρας, εκτίμησε ότι κάποια από τα χτυπήματα στο κεφάλι παράπεμπαν σε σιδερογροθιά. «Είχαν στοχοποιήσει το κεφάλι του», είπε η κυρία Τσιόλα και αυτό αποδεικνύεται από τον αριθμό των τραυμάτων που έφερε, σχεδόν παντού

Ο μηχανισμός του θανάτου

Η αποσαφήνιση του μηχανισμού πρόκλησης θανάτου του θύματος, «φωτογραφίζει» στην ουσία τον δράστη ή τους δράστες της ανθρωποκτονίας, με βάση τις ενέργειες των κατηγορουμένων που έχουν καταγραφεί σε βίντεο. Γι΄αυτό και οι συνήγοροι επικεντρώθηκαν σε αυτή την σημαντική πτυχή της υπόθεσης.

Ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, που έχει οριστεί ως πραγματογνώμονας από τρεις Σέρβους αντικρούει ευθέως το πόρισμα Τσιόλα, λέγοντας ότι η μηχανισμός θανάτου του Μπακάρι Χέντερσον ήταν η υπερέκταση του κεφαλιού του θύματος από τρεις γροθιές που δέχθηκε στην αρχή του λιντσαρίσματος στο πρόσωπο και όχι από τις κλωτσιές που δέχθηκε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, όταν είχε πέσει στο δρόμο.

