Οικονομία

Φυσικό αέριο - Ιταλία: πιθανή η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Μάριο Ντράγκι επιμένει στην ανάγκη για κοινή ευρωπαϊκή αντιμετώπιση του προβλήματος. Τι συζήτησε με τον Όλαφ Σολτς, κατά το ταξίδι τους στο Κίεβο.

Την επόμενη εβδομάδα, η ιταλική κυβέρνηση πρόκειται να συνεδριάσει και να εξετάσει αν η χώρα πρέπει να κηρυχθεί σε κατάσταση συναγερμού σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Πρόκειται για ένα μέτρο που σχετίζεται με τη σταδιακή μείωση, που έως τώρα άγγιξε το 50%, της παροχής φυσικού αερίου από τη Ρωσία.

Από το ιταλικό υπουργείο οικολογικής μετάβασης έγινε γνωστό πως εξετάζεται μια σειρά από πρωτοβουλίες, αλλά ότι κύριο βάρος θα συνεχίσει να δίδεται στην αποθήκευση αερίου ενόψει του χειμώνα. Παράλληλα, είναι πιθανό να ζητηθεί, από όσες βιομηχανίες συμφωνούν, να μειώσουν την κατανάλωση φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Corriere della Sera, στην ευρωπαϊκή σύνοδο της ερχόμενης εβδομάδας, η Ιταλία πρόκειται να αναφερθεί και πάλι με έμφαση στην πρόταση για την υιοθέτηση πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου.

Η ιταλική εφημερίδα αναφέρει ότι ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι συζήτησε το θέμα στο ταξίδι προς το Κίεβο με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς και ότι φέρεται να κατάφερε να τον πείσει να σταματήσει να εναντιώνεται στην υιοθέτηση της συγκεκριμένης πρότασης.

Ειδήσεις σήμερα:

Ολυμπιακός: ο Πρίντεζης, το “αντίο” και οι πανηγυρισμοί (εικόνες)

ΒΟΑΚ - Τροχαίο: νεκρός οδηγός νταλίκας που εγκλωβίστηκε στην καμπίνα (εικόνες)

Μεταναστευτικό - Κύκλωμα: δεκάδες συλλήψεις σε “εταιρεία” με τα “χρυσά κέρδη”