Πούτιν για πυρηνικά: όλοι θα πρέπει να ξέρουν τι θα χρησιμοποιήσουμε αν χρειαστεί

Νέες απειλές για ενδεχόμενο πυρηνικό πόλεμο εξαπολύει ο ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν απέρριψε τα περί απειλών πυρηνικού πολέμου από τη Μόσχα, αφήνοντας να εννοηθεί όμως ότι δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα εάν κριθεί αναγκαίο.

Κατά την ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, ο πρόεδρος Πούτιν είπε: «Δεν απειλούμε κανέναν. Αλλά όλοι θα πρέπει να γνωρίζουν τι διαθέτουμε και τι θα χρησιμοποιήσουμε, εάν χρειαστεί, για να υπερασπιστούμε την κυριαρχία μας».

Εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, που συνεχίζεται για τέταρτο μήνα, δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκφράζουν φόβους ότι στο χειρότερο σενάριο ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν πυρηνικά όπλα από τη Ρωσία.

Η Μόσχα έχει επανειλημμένως διαψεύσει τα σενάρια αυτά, υπογραμμίζοντας ότι, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, δεν έχει υιοθετήσει στο στρατιωτικό της δόγμα το «πρώτο πλήγμα» (first strike).

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε τη «στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία «αναγκαία». «Εξαιτίας των αυξανόμενων κινδύνων και των απειλών σε βάρος μας, η απόφαση της Ρωσίας να πραγματοποιήσει μια ειδική στρατιωτική επιχείρηση ήταν αναγκαία», δήλωσε ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου και συμπλήρωσε ότι η Δύση είχε νωρίτερα «ενισχύσει» την Ουκρανία με όπλα και στρατιωτικούς συμβούλους.

Πρωταρχικός σκοπός της επιχείρησης, σύμφωνα με τον Πούτιν, ήταν η προστασία του ρωσόφωνου πληθυσμού στο Ντονμπάς που «επί μια οκταετία υπέστη γενοκτονία από το καθεστώς του Κιέβου».

Πριν από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ο Πούτιν αναγνώρισε ως ανεξάρτητες τις δύο αυτοανακηρυχθείσες Λαϊκές Δημοκρατίες του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας δεν απέφυγε μια αναφορά σε συμπατριώτες του που έχουν δηλώσει ότι αισθάνονται ντροπή για αυτόν τον πόλεμο, λέγοντας: «Ξέρετε, υπάρχουν κι εκείνοι που ντρέπονται, που δεν συνδέουν τη μοίρα και τις ζωές των ίδιων και των παιδιών τους με την πατρίδα μας».

