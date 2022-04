Ρώσοι γελούν σε τηλεοπτικό πάνελ μιλώντας... για πυρηνικά χτυπήματα κατά των ΗΠΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τη στιγμή που μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία με τις ρωσικές δυνάμεις να σφυροκοπούν ουκρανικές πόλεις ανελέητα, ρώσοι αναλυτές σε τηλεοπτικό πάνελ γελούν, ενώ μιλούν για πυρηνικά χτυπήματα κατά των ΗΠΑ



Τη στιγμή που μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία με τις ρωσικές δυνάμεις να σφυροκοπούν ουκρανικές πόλεις ανελέητα, ρώσοι αναλυτές σε τηλεοπτικό πάνελ γελούν, ενώ μιλούν για πυρηνικά χτυπήματα κατά των ΗΠΑ, αφού ο Βλαντιμίρ Πούτιν καυχήθηκε για τη δοκιμαστική εκτόξευση του νέου διηπειρωτικού βαλλιστικού Sarmat την Τετάρτη.

Συζητώντας για την εκτόξευση του Sarmat στο Russia-1, οι αναλυτές… γελούσαν, με έναν εξ αυτών μάλιστα να βάζει στο τραπέζι την πιθανότητα χτυπήματος κατά των ΗΠΑ, αναφέροντας συγκεκριμένα τη Νέα Υόρκη. Το εν λόγω απόσπασμα κοινοποιήθηκε στο Twitter από την Julia Davis, αρθρογράφο του «The Daily Beast».

Meanwhile on Russian state TV: hosts and panelists giggling uncontrollably, while discussing nuclear strikes against the continental territory of the United States. Can you imagine any of our prominent media anchors laughing at the idea of destroying cities? Watch this: pic.twitter.com/uOp7MaBh9K