Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Μακρόν, Ντράγκι και Σολτς σε τραίνο με προορισμό το Κίεβο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ηγέτες της Γαλίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας ταξίδεψαν με τραίνο από την Πολωνία για την Ουκρανία, όπου θα έχουν συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς και ο ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι έφθασαν στο Κίεβο, όπου θα έχουν συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική προεδία.

Χρειάστηκαν εβδομάδες για να οργανωθεί η επίσκεψη των τριών ευρωπαίων ηγετών, με τους ίδιους να επιχειρούν να ξεπεράσουν την κριτική εντός της Ουκρανίας σχετικά με τις ενέργειές τους ως προς τον πόλεμο.

Το Ρόιτερς σημειώνει πως το Κίεβο έχει ασκήσει κριτική εις βάρος της Γαλλίας, της Γερμανίας και σε μικρότερο βαθμό της Ιταλίας για αδυναμία να ενεργήσουν υπέρ της Ουκρανίας και τις έχει κατηγορήσει ότι καθυστέρησαν τις παραδόσεις όπλων και ότι προέταξαν την προσωπική τους ευημερία αντί της ελευθερίας και της ασφάλειας της Ουκρανίας.

Οι τρεις Ευρωπαίοι ηγέτες επιβιβάστηκαν σε ειδικό τρένο στην Πολωνία σήμερα το πρωί στο Κίεβο της Ουκρανίας, σύμφωνα με το γερμανικό δίκτυο ZDF και την ιταλική εφημερίδα La Repubblica, η οποία δημοσίευσε μία φωτογραφία των τριών ανδρών μέσα από το τρένο.

#Breaking French President Macron, German Chancellor Scholz and Italian PM Draghi are on their way to #Ukraine pic.twitter.com/BeSPkDSsNn

— Michael A. Horowitz (@michaelh992) June 16, 2022

Τις προηγούενες ημέρες, ο Γάλλος πρόεδρος υιοθέτησε μια πιο σκληρή γραμμή απέναντι στη Ρωσία, επιδιώκοντας να κατευνάσει τις ανησυχίες στην Ουκρανία και σε ορισμένους Ευρωπαίους συμμάχους σχετικά με τη διφορούμενη στάση του απέναντι στη Μόσχα.

Όσον αφορά στον Σολτς, ενίσχυση της βοήθειας από τη Γερμανία είχε ζητήσει το Κίεβο, ενώ ο Μάριο Ντράγκι - από την πλευρά - είχε προτείνει σχέδιο ειρήνης που τελικά απορρήφθηκε από τη Μόσχα.

Η Γερμανία διαθέτει στον ουκρανικό στρατό 3 MLRS

Παράλληλα, η Γερμανία θα προμηθεύσει τον στρατό της Ουκρανίας με τρία αυτοκινούμενα συστήματα εκτόξευσης πολλαπλών πυραύλων MARS II, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη στις Βρυξέλλες η γερμανίδα υπουργός Άμυνας Κριστίνε Λάμπρεχτ.

Η κυρία Λάμπρεχτ εξήγησε πως τα τρία συστήματα είναι «το όριο» των όπλων του είδους που μπορεί να διαθέσει το Βερολίνο στο Κίεβο χωρίς να τεθούν υπό αμφισβήτηση αποστολές της Μπούντεσβερ –των γερμανικών ένοπλων δυνάμεων– και του NATO, σε δηλώσεις της σε δημοσιογράφους μετά τη συνεδρίαση της λεγόμενης Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας, η οποία χειρίζεται τις παραδόσεις όπλων.

Πηγές προσκείμενες στη γερμανική κυβέρνηση έκαναν λόγο προ ημερών περί πιθανής παράδοσης τεσσάρων τέτοιων συστημάτων, της γερμανικής εκσυγχρονισμένης και προσαρμοσμένης στα ευρωπαϊκά πρότυπα εκδοχής των αμερικανικού σχεδιασμού MLRS Μ270.

Η υπουργός Άμυνας Λάμπρεχτ διευκρίνισε επίσης ότι το Βερολίνο θα στείλει πυραύλους, ανταλλακτικά, ενώ θα εκπαιδεύσει τους ουκρανούς χειριστές των όπλων αυτών του πυροβολικού. Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ και η Βρετανία θα στείλουν αντίστοιχα τέσσερα και τρία ακόμη συστήματα του τύπου.

Ο Μιχάιλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα πως η Ουκρανία θα χρειαστεί, μεταξύ άλλων, 300 εκτοξευτήρες πολλαπλών πυραύλων για να υπάρξει ισορροπία με τη Ρωσία ως προς τα βαριά όπλα στα πεδία των μαχών.

«Ευχαριστώ» για τους Αμερικανούς για τη βοήθεια

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε το βράδυ της Τετάρτης την «ευγνωμοσύνη» του προς τους Αμερικανούς για την παροχή πρόσθετης στρατιωτικής βοήθειας, την οποία του γνωστοποίησε νωρίτερα σε τηλεφωνική επικοινωνία ο Αμερικανός ομόλογός του Τζο Μπάιντεν.

«Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν μια νέα ενίσχυση της άμυνάς μας, μια νέα δόση βοήθειας ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων», τόνισε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

«Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για αυτή την υποστήριξη, είναι ιδιαίτερα σημαντική για την άμυνά μας στο Ντονμπάς», την περιοχή της ανατολικής Ουκρανίας, επίκεντρο των τρεχουσών ρωσικών επιθέσεων.

Νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε ένα νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας για την Ουκρανία, που περιλαμβάνει κυρίως όπλα του πυροβολικού και οβίδες, αλλά και αντιπλοϊκούς πυραύλους.

Στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρει ότι πληροφόρησε τον Ουκρανό ομόλογό του, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για την παροχή αυτού του νέου πακέτου βοήθειας, ύψους περίπου 1 δισεκ. δολαρίων.

Ειδήσεις σήμερα:

Ελευσίνα: Ισχυρή έκρηξη σε κατάστημα

British Airways: Πλημμύρισε η καμπίνα αεροσκάφους εν ώρα πτήσης (βίντεο)

Φονική πλημμύρα - Μάνδρα: Η ώρα της απόφασης για τους 21 κατηγορούμενους