Πόλεμος στην Ουκρανία: Στο Κίεβο Σολτς, Μακρόν και Ντράγκι

Ο καγκελάριος Σολτς θα ταξιδέψει στο Κίεβο με τον Μακρόν και τον Ντράγκι πριν από τη σύνοδο κορυφής της G7.

O Γερμανός καγκελάριος 'Ολαφ Σολτς θα ταξιδέψει στο Κίεβο μαζί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Ιταλό πρωθυπουργό Μάριο Ντράγκι πριν από τη σύνοδο κορυφής της G7 στα τέλη Ιουνίου, γράφει σήμερα η εφημερίδα Bild am Sonntag.

Η εφημερίδα επικαλείται γαλλικές και ουκρανικές κυβερνητικές πηγές.

Εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης δήλωσε στο Reuters: "Δεν είμαστε σε θέση να το επιβεβαιώσουμε".

