ΒΟΑΚ - Τροχαίο: νεκρός οδηγός νταλίκας που εγκλωβίστηκε στην καμπίνα (εικόνες)

Ακόμη μια τραγωδία στην άσφαλτο. Πως συνέβη το δυστύχημα που κόστισε την ζωή στον άτυχο οδηγό.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής επί του ΒΟΑΚ, στο ύψος της γέφυρας Αποσελέμη, κοντά στη Χερσόνησο, όταν μία νταλίκα ξέφυγε της πορείας της και χτύπησε στο στηθαίο ενώ αμέσως μετά ανετράπη.

Ο άτυχος οδηγός, ηλικίας περίπου 40 ετών, εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό της καμπίνας, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή, καθώς ήταν βαρύτατα τραυματισμένος.

Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου για τον απεγκλωβισμό του και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Χωρίς τις αισθήσεις του #ανασύρθηκε και παρελήφθη από το ΕΚΑΒ, ο οδηγός φορτηγού οχήματος, συνεπεία τροχαίου, ύστερα από εκτροπή του στον Β.Ο.Α.Κ. Αγίου Νικολάου-Ηρακλείου, στις Γούβες Κρήτης.

??????Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. pic.twitter.com/duvGaxdjk6 — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 17, 2022

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ προσπάθησαν να επαναφέρουν τον οδηγό στη ζωή, χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα.

Επί τόπου βρέθηκε και η Τροχαία για να διερευνήσει τα αίτια της νέας τραγωδίας.

Για αρκετή ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων γινόταν μόνο από το ένα ρεύμα κυκλοφορίας.

Δείτε βίντεο από αναγνώστρια του Cretalive.gr:

