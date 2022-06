Κοινωνία

Παράνομη υιοθεσία: συλλήψεις και έρευνα για κύκλωμα στην Θεσσαλονίκη

Πόσα χρήματα είχε δώσει το ζευγάρι που συμφώνησε να πάρει το νεογέννητο από μητέρα που γέννησε λίγες ώρες νωρίτερα.

Υπόθεση παράνομης υιοθεσίας παιδιού εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, οι οποίοι συνέλαβαβ τέσσερα άτομα, ενώ αναζητούν ακόμη δύο.

Πρόκειται για τρεις Έλληνες 61 (δικηγόρος), 49 και 47 (αντρόγυνο) ετών και τρεις Βούλγαρους 38, 37 (ζευγάρι) και 58 ετών σε βάρος των οποίων σχηματίζεται κατά περίσταση δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και για παραβάσεις σχετικά με υιοθεσία ανηλίκου.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν ο 61χρονος δικηγόρος, ο 49χρονος Έλληνας καθώς και το ζευγάρι Βουλγάρων. Αναζητούνται η 47χρονη Ελληνίδα και ο 58χρονος, ο οποίος είχε τον ρόλο διαμεσολαβητή.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, το αντρόγυνο απευθύνθηκε στον δικηγόρο προκειμένου να μεσολαβήσει για να υιοθετήσουν παιδί χωρίς να τηρηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Στο πλαίσιο αυτό συμφώνησαν να υιοθετήσουν παιδί το οποίο γέννησε η 38χρονη στις 12 Ιουνίου, σε νοσοκομείο της πόλης, συνοδευόμενη από τον 37χρονο σύντροφο της, έναντι του χρηματικού ποσού των 17.000-19.000 ευρώ. Όπως διαπιστώθηκε, μέχρι την Παρασκευή το αντρόγυνο είχε καταβάλει χρηματικό ποσό 14.350 ευρώ για έξοδα τοκετού-νοσηλείας και έξοδα των μεσολαβητών.

Από το σύνολο της έρευνας προέκυψε ότι ο δικηγόρος από κοινού με τον 58χρονο αλλοδαπό που αναζητείται, είχαν οργανωθεί προκειμένου να μεσολαβήσουν παράνομα στην υιοθεσία του παιδιού, ενώ ερευνάται η συμμετοχή τους και σε άλλες περιπτώσεις μεσολαβήσεων.

Σημειώνεται ότι σε βάρος του 58χρονου έχει σχηματισθεί και στο παρελθόν δικογραφία για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες είναι πλέον αντιμέτωποι με την Δικαιοσύνη.

