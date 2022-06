Πολιτική

Μεταναστευτικό - Θεοδωρικάκος: αυξημένη η πίεση στον Έβρο

Τι αναφέρει για τον όγκο των παράτυπων μεταναστών που επιχειρούν να περάσουν στην Ελλάδα. Τι λέει για το σχέδιο Αστυνομίας και Ενόπλων Δυνάμεων για τα σύνορα.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στο Mega αναφέρθηκε στις πολιτικές εξελίξεις, στη θωράκιση των συνόρων μας απέναντι στους προερχόμενους από την Τουρκία παράνομους μετανάστες και την αστυνόμευση σε αεροδρόμια, συνοριακούς σταθμούς και τουριστικούς προορισμούς.

Όπως είπε ο κ.Θεοδωρικάκος, οι πολίτες αισθάνονται ασφαλείς με την κυβέρνηση, παρά τις απρόσμενες δυσκολίες που καλείται να αντιμετωπίσει η χώρα, αλλά και ολόκληρος ο κόσμος, λόγω της πανδημίας αλλά και της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και αυτός είναι ο λόγος που η Νέα Δημοκρατία θα νικήσει στις επερχόμενες εκλογές: «Φτάνει να συνεχίσουμε να έχουμε σταθερό χέρι στο τιμόνι και σωστή πυξίδα στον προσανατολισμό μας όπως συμβαίνει μέχρι τώρα. Το πότε θα γίνουν οι εκλογές το έχει πει ο πρωθυπουργός, στο τέλος της τετραετίας. Αυτό που θέλω να υπογραμμίσω, είναι πως όταν γίνουν οι εκλογές, η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχουμε την δυνατότητα να νικήσουμε με αυτοδυναμία, να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού».

Αναφορικά με την πίεση που ασκείται καθημερινά στα σύνορα της χώρας από παράνομους μετανάστες, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε στην αποτελεσματική δράση της Ελληνικής Αστυνομίας στον Έβρο: «Τις τελευταίες αρκετές εβδομάδες, στον Έβρο, καθημερινά, ένας πολύ σημαντικός αριθμός που προσεγγίζει και τους 1000 παράνομους μετανάστες, επιχειρούν να μπουν, παρανόμως, φυσικά, στην Ελλάδα και ασφαλώς αποτρέπονται, από την Ελληνική Αστυνομία, η οποία έχει το ιερό καθήκον, το οποίο φέρει εις πέρας αποτελεσματικά, να φυλάσσει τα σύνορα της Πατρίδας μας, τα οποία είναι και σύνορα της Ε.Ε. με την Τουρκία. Η ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σε ετοιμότητα και σε πολύ στενή συνεργασία με τον Στρατό μας, αλλά και τους πολίτες του Έβρου».

Ο ο κ.Θεοδωρικάκος και επανέλαβε πως πρόθεση της κυβέρνησης είναι η επέκταση του φράχτη στον Έβρο, αλλά και η ενίσχυση της συνοριοφυλακής: «Είμαστε αποφασισμένοι να μην επιτρέψουμε την παραμικρή παραβίαση των συνόρων μας. Υπάρχουν πλέον 37,5 χλμ ενός φράχτη που έχει χτιστεί από την δική μας πλευρά, κι έχουμε εκφράσει ξεκάθαρα την πρόθεσή μας να επεκτείνουμε αυτό το τεχνητό εμπόδιο σε όσο περισσότερο χλμ μπορούμε. Θα προχωρήσουμε σε όσο γίνεται περισσότερα χλμ αυτόν τον φράχτη. Εάν χρειαστεί να υπάρξει άμεση ενίσχυση των δυνάμεών μας, ήδη εμείς έχουμε εκεί 1600 συνοριοφύλακες, μέσα στο καλοκαίρι προσλαμβάνουμε άλλους 250, αλλά υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο από την πλευρά της Ελληνικής Αστυνομίας να ανταποκριθούμε σε κάθε περίπτωση, πάντοτε συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις».

Για την ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας στα αεροδρόμια και τους τουριστικούς προορισμούς, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη τόνισε: «Η μεγάλη δύναμη της οικονομίας μας είναι ο τουρισμός και κανένας τουρίστας δεν πάει πουθενά αν δεν νιώθει ασφαλής. Τι πρέπει να γνωρίζουν; Ότι η Ελλάδα είναι μία απολύτως ασφαλής χώρα και σε οποιοδήποτε σημείο της πατρίδας μας και αν έλθουν θα απολαύσουν όμορφες διακοπές με ασφάλεια. Και αυτό το εγγυάται η αστυνομική παρουσία στους τουριστικούς προορισμούς και στα αεροδρόμια».

Τέλος, ερωτηθείς για το που θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές ο κ. Θεοδωρικάκος απάντησε: «Αυτό έχει ανακοινωθεί ύστερα από τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό ότι θα είμαι υποψήφιος στον νότιο τομέα της Αθήνας, αλλά αυτά αφήστε τα για όταν έρθουν οι εκλογές».

