Πολιτική

Πέτσας για φωτιές: “επικίνδυνα σημεία” σε 30 Δήμους της Ελλάδας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες περιοχές έχουν εντοπιστεί τα “κόκκινα” σημεία, για τα οποία θα δοθεί έκτακτη χρηματοδότηση. Τι είπε ο Αν. ΥΠΕΣ για τις προκλήσεις της Τουρκίας. Γιατί προέβλεψε πως η ΝΔ θα είναι αυτοδύναμη μετά τις επόμενες εκλογές.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1 ήταν το Σάββατο ο Στέλιος Πέτσας.

Ερωτηθείς για τις τουρκικές προκλήσεις, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών είπε πως «Όταν είναι κάποιος ισχυρός δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από ρητορικές εξάρσεις της γείτονος», αναφέροντας ακόμη ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή να υπερασπιστεί την εθνική της κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της, ενώ έχει στο πλευρό της και όλους τους συμμάχους της, που εκφράζονται υπέρ της και κατά της στάσης της Τουρκίας.

«Το να είναι κάποιος αγενής, δεν τον κάνει πιο ισχυρό». Το σωστό μήνυμα είναι πως εδώ είναι όλα καλά, η εθνική συσπείρωση είναι απαραίτητη και χαίρομαι για την στάση της αντιπολίτευσης», προσέθεσε ο Στέλιος Πέτσας.

Σχετικά με τις κινήσεις για την πρόληψη πυρκαγιών και για την προστασία των δασών, ο Στέλιος Πέτσας ανέφερε πως υπάρχει ένα τρίπτυχο δράσεων, σημειώνοντας πως φέτος έχουν δοθεί περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ για προληπτικούς καθαρισμούς των δασών μας, υπάρχουν προληπτικοί καθαρισμοί οικοπέδων ακόμη και αναγκαστικά από τους Δήμους σε χώρους όπου ο ιδιοκτήτης δεν συμμορφώνεται, καθώς και η οργάνωση της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων και των εθελοντών, ώστε φέτος να μπορέσει να λειτουργήσει καλύτερα ο μηχανισμός πρόληψης, αλλά και αντιμετώπισης των πυρκαγιών.

Μάλιστα, ο Στέλιος Πέτσας αποκάλυψε πως σε περισσότερους από 30 Δήμους έχουν εντοπιστεί επικίνδυνες περιοχές, με γειτνίαση δασικών περιοχών που δεν έχουν καθαριστεί με βιομηχανικές περιοχές ή οικισμούς, λέγοντας πως θα υπάρξει έκτακτη χρηματοδότηση για να γίνουν άμεσα καθαρισμοί. Ενδεικτικά ανέφερε πως τέτοιες περιοχές έχουν εντοπιστεί στην Ελευσίνα, στον Διόνυσο, στο Λαύριο, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, αλλά και περιαστικά δάση στην Θεσσαλονίκη.

Αναφορικά με τις εκλογές, ο Στέλιος Πέτσας ανέφερε «είμαστε λιγότερο από έναν χρόνο μακριά από τις εκλογές. Είναι λογικό να ανακοινώνονται υποψηφιότητες όπως η δική μου, ώστε να μπορεί ο καθένας να προετοιμάσει την συμμετοχή του στις εκλογές. Εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας».

«Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν προβάδισμα της Νέα Δημοκρατίας και είναι δεδομένο πως θα τις κερδίσει. Το θέμα είναι η αυτοδυναμία. Είμαι βαθιά πεπεισμένος πως θα είναι αυτοδύναμος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί σε μια τέτοια περίοδο με κρίσεις και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι πολίτες λένε ότι ζητούν σταθερότητα», σημείωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών.

Ειδήσεις σήμερα:

Γέρακας: “Γάζωσαν” ιδιοκτήτη βενζινάδικου στην Λεωφόρο Μαραθώνος (βίντεο)

Τράγκας - Μαντάς: η Μαρία Καρρά κάνει προσφυγή κατά της δέσμευσης περιουσίας της

Χίθροου: Εκατοντάδες “ορφανές” βαλίτσες… στοιβάζονται στον τερματικό σταθμό (βίντεο)