Φωτιά στην Κύμη Ευβοίας (εικόνες)

Στην είσοδο του χωριού Κρεμαστό, έχουν φτάσει οι φλόγες, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να δίνουν μάχη με τους ισχυρούς ανέμους.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, στα χωριά Γάια και Κρεμαστός του Δήμου Κύμης Αλιβερίου, στην Εύβοια.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, επίγειες και εναέριες.

Επιχειρούν 9 αεροσκάφη (2 CL 215, 2 CL 415, 2+3 Air Tractors) και 4 ελικόπτερα (2 ERICKSON, ένα Bell 214, 1 BK117 για συντονισμό), 20 πυροσβεστικά οχήματα, αντίστοιχοι πυροσβέστες, μια ΕΜΟΔΕ και τρία Πεζοπόρα.

Συνδρομή από υδροφόρες και χωματουργικά ΟΤΑ.

Με εντολή αρχηγού ΠΣ κλιμακιο ΔΑΕΕ μεταβαίνει για διερεύνηση αιτιών.

Σε συνέχεια προηγούμενων μηνυμάτων, ενισχύονται οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στην περιοχή Γάια Εύβοιας και συνολικά επιχειρούν, 70 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 21 οχήματα, 9 Α/Φ και 4 Ε/Π εκ των οποίων το ένα ως συντονιστικό. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 18, 2022

Δίνεται μεγάλη μάχη να τεθεί η πυρκαγιά υπό έλεγχο καθώς ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή.

Για τη φωτιά στη Γαυρολιμνη Ναυπακτίας συνελήφθησαν 3 εργάτες.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο evima.gr o αντιδήμαρχος του δήμου Κύμης Αλιβερίου Κώστας Δημάς η πυρκαγιά έχει φτάσει στην είσοδο του χωριού στο Κρεμαστό και καίει πεύκα. Στο σημείο βρίσκονται επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφοι. Ακόμη στην κατάσβεση επιχειρούν και υδροφόρες του Δήμου Κύμης Αλιβερίου.

Πηγή: evima.gr / evianews.com

