Παράνομη υιοθεσία – Θεσσαλονίκη: Πώς έφτασαν οι Αρχές στα ίχνη των συλληφθέντων

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της υπόθεσης. Πώς ξετυλίχθηκε το «κουβάρι» της υπόθεσης.

Στην 5η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης καλούνται να λογοδοτήσουν οι τέσσερις συλληφθέντες για την υπόθεση της απόπειρας παράνομης υιοθεσίας νεογέννητου που αποκαλύφθηκε τα προηγούμενα 24ωρα στη Θεσσαλονίκη.

Ανάμεσά τους είναι ένας δικηγόρος (61 ετών), ο 37χρονος βιολογικός πατέρας του νεογνού και το ζευγάρι των υποψήφιων γονιών (49 και 47 ετών), το οποίο, σύμφωνα τη δικογραφία, θα κατέβαλε έως και 19.000 ευρώ για την παράνομη υιοθεσία. Η εισαγγελέας τούς απήγγειλε ποινική δίωξη για συμμορία, παράνομη μεσολάβηση σε υιοθεσία ανηλίκου (κατ' επάγγελμα), απόπειρα παράδοσης για υιοθεσία ανηλίκου και απόπειρα παραβίασης δικαιώματος σχετικά με την υιοθεσία ανηλίκου.

Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία από την ανακρίτρια για να απολογηθούν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση. Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη η 38χρονη βιολογική μητέρα κι ένας 58χρονος, σεσημασμένος από τις Αρχές για παρόμοιες υποθέσεις.

Το ιστορικό της υπόθεσης Το "κουβάρι" της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται, όταν την περασμένη Κυριακή (12/6) η 38χρονη, βουλγαρικής καταγωγής, γυναίκα γέννησε στην Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, φέρνοντας στον κόσμο ένα αγοράκι. Όπως διαπιστώθηκε, είχε έρθει για τον σκοπό αυτό από την πατρίδα της, συνοδεία του 37χρονου συζύγου της. Οι κινήσεις τους έβαλαν σε υποψίες το προσωπικό του νοσοκομείου και ενημερώθηκε η Αστυνομία, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει έρευνα από το Τμήμα Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., το νεογέννητο αγοράκι επρόκειτο να παραδοθεί σε άτεκνο ζευγάρι που είχε απευθυνθεί προηγουμένως στον δικηγόρο προκειμένου εκείνος να μεσολαβήσει για να υιοθετήσουν παιδί χωρίς να τηρηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Τα χρήματα, που - κατά τη δικογραφία - είχαν συμφωνήσει να δώσουν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παράδοσης και υιοθεσίας του βρέφους κυμαίνονταν από 17.000 έως 19.000 ευρώ. Από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι υποψήφιοι γονείς πλήρωσαν 1.435 ευρώ για έξοδα τοκετού - νοσηλείας, όπως επίσης για έξοδα των μεσολαβητών.

Σύμφωνα με όσα περιγράφονται στη δικογραφία, ο δικηγόρος είχε απευθυνθεί στον 58χρονο, Βούλγαρο υπήκοο, που αναζητείται, για να εντοπίσει στην πατρίδα του ζευγάρι που ήταν διατεθειμένο, έναντι αμοιβής, να παραδώσει το νεογέννητο παιδί του.

Η έρευνα της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης συνεχίζεται για τυχόν εμπλοκή τόσο του Βούλγαρου μεσολαβητή όσο και του δικηγόρου σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.

