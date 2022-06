Life

Τροχαίο - Netflix: σκοτώθηκαν ηθοποιοί της σειράς "The Chosen One"

Πως συνέβη το δυστύχημα στο οποίο έχασαν την ζωή τους οι ηθοποιοί, σύμφωνα με δημοσιεύμα της WSJ.

Δύο ηθοποιοί της σειράς του Netflix "The Chosen One" (Ο Ένας) σκοτώθηκαν και έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην χερσόνησο Μπάχα Καλιφόρνια Σουρ του Μεξικού, σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal.

Οι ηθοποιοί Ραϊμούνδο Γκαρδούνιο και Χουάν Φρανσίσκο Αγκιλάρ σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε την Πέμπτη, διευκρινίζεται σε χθεσινό δημοσίευμα της εφημερίδας, η οποία επικαλείται την εταιρεία.

Η σειρά "The Chosen One" ("Ο Ένας") είναι ένα βραζιλιάνικο θρίλερ που άρχισε να προβάλλεται το 2019.

Το Netflix δεν έχει μέχρι στιγμής ανταποκριθεί σε αίτημα του Reuters να σχολιάσει την είδηση.

