Παράξενα

Ιταλία: πρόταση γάμου σε σούπερ μάρκετ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα κανάλια της Βενετίας και οι γόνδολες ήταν… μπανάλ και έτσι ένας νεαρός ερωτευμένος έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του στο σούπερ μάρκετ.

Αντί για τις γόνδολες της Βενετίας, ένας Ιταλός ερωτευμένος, σε μια νέα εκδοχή του «ρομαντισμού», επέλεξε το σουπερμάρκετ της γειτονιάς του για να κάνει, ενώπιον Θεού και… καταναλωτών, πρόταση γάμου στην αγαπημένη του.

«Αγάπη μου, θέλω να σε ρωτήσω κάτι, παρουσία όλων», είπε ο Σαλβατόρε Κοσταρέλι, από τα μεγάφωνα του σουπερμάρκετ στην πόλη Μίρα, όπως δείχνει το βίντεο που κυκλοφόρησε σήμερα στον ιστότοπο της εφημερίδας Corriere del Veneto. «Σ’ αγαπώ, είσαι η ζωή μου, θέλω να σε ρωτήσω, θα με παντρευτείς;».

Ακούγονται κατόπιν τα χειροκροτήματα πελατών και υπαλλήλων ενώ η εικόνα μετατοπίζεται στον διάδρομο με τα καθαριστικά, όπου η νεαρή γυναίκα, η Τιτσιάνα Φαμάο, πιάνεται από το καρότσι με τα ψώνια για να μην πέσει κάτω από την έκπληξη.

Το ζευγάρι αγκαλιάζεται δίπλα στα κατεψυγμένα είδη, ο Σαλβατόρε βγάζει από την τσέπη του το δαχτυλίδι και το περνάει στο δάχτυλο της Τιτσιάνα. Καινούρια γέλια και χειροκροτήματα από πελάτες και ταμίες, με το φιλί που επισφραγίζει το «ναι».

Η Τιτσιάνα εξεπλάγη πραγματικά, αφού, όπως είπε, ο Σαλβατόρε είναι «πολύ ντροπαλός».

Εκείνος σχεδίαζε την πρόταση γάμου επί πολλές ημέρες. «Σκέφθηκα την κλασική πρόταση, πάνω σε μια γόνδολα, αλλά προτίμησα το σουπερμάρκετ… για να καταλάβει πόσο την αγαπώ. Μια τέτοια χειρονομία, δεν θα την ξεχάσει ποτέ», εξήγησε.

Ο γάμος θα γίνει τον Δεκέμβριο στη Σικελία.

Ειδήσεις σήμερα:

Έλον Μασκ: Το tweet για την Κωνσταντινούπολη “τρέλανε” τους Τούρκους

Φωτιά στην Εύβοια: μάχη με τις φλόγες από ξηράς και αέρος

Πατέρας ξυλοκόπησε την κόρη του - Στο νοσοκομείο η 25χρονη