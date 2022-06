Κοινωνία

Δολοφονία στον Γέρακα: το λευκό βαν, οι καταγγελίες και το “βαρύ παρελθόν”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που αναζητούν στοιχεία οι αστυνομικοί που ερευνούν την μαφιόζικη εκτέλεση του επιχειρηματία. Πως “συνδέεται” η φονική επίθεση με “χτυπήματα” σε ανθρώπους του υποκόσμου με δραστηριότητα στον χώρο των καυσίμων.

Σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών αποδίδουν οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών την εκτέλεση του ιδιοκτήτη του βενζινάδικου στη Λεωφόρο Μαραθώνος στον Γέρακα, ενώ οι έρευνες στρέφονται στην διαδρομή του βαν των δραστών και στο παρελθόν του 38χρονου επιχειρηματία.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να βρουν μαρτυρίες, αλλά και υλικό από κάμερες ασφαλείας τόσο από την στιγμή της εκτέλεσης όσο και από την διαφυγή των δραστών, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αστυνομίας.

Το θύμα είχε απασχολήσει τις Αρχές το 2018 όταν είχε εμπλακεί σε υπόθεση εκβιασμού, ενώ πριν από λίγο καιρό το πρατήριο είχε γίνει στόχος επίθεσης με χειροβομβίδα.

Ο 38χρονος φέρεται να είχε ανοιχτούς λογαριασμούς για αυτό είχε επιλέξει να κινείται με ένα πολυτελές αυτοκίνητο το οποίο διέθετε αλεξίσφαιρα τζάμια. Μάλιστα, το θύμα προσφάτως είχε εκμυστηρευθεί πως δέχεται απειλές από συγκεκριμένα άτομα και δεν αρνιόταν ούτε στους δικούς του ανθρώπους πως φοβόταν για την ασφάλειά του.

Ο πατέρας του θύματος κατήγγειλε, μεταξύ άλλων, πως οι «βρώμικοι αστυνομικοί» γνωρίζουν τους δολοφόνους του παιδιού, κάτι που μαζί με όσα άλλα υποστήριξε μετά από την δολοφονία του παιδιού του θα πρέπει να αποδείξει στους αστυνομικούς που ερευνούν το έγκλημα!

Πάντως οι αστυνομικοί θεωρούν δεδομένο πως στο χώρο των καυσίμων τα τελευταία χρόνια έχουν εισέλθει άτομα με βαρύ παρελθόν. Οι νοθείες και το λαθρεμπόριο αποτελούν σήμα κατατεθέν στη δράση τους, ενώ η άρνηση να υποκύψουν άτομα του χώρου στα «θέλω» τους......έχει οδηγήσει ακόμη και σε δολοφονίες.

Πριν από τον Γιώργο Μήτσου, είχαν γίνει άλλες τρεις δολοφονίες ανθρώπων, που άμεσα ή έμμεσα είχαν εμπλοκή με το χώρο των καυσίμων και των πρατηρίων. Κοινό γνώρισμα τους ήταν το γεγονός πως παλαιότερα είχαν «πάρε δώσε» με τις διωκτικές Αρχές είτε για υποθέσεις ναρκωτικών είτε για συμμετοχή σε κυκλώματα της νύχτας.

Ο Βασίλης Στεφανάκος δολοφονήθηκε τον Γενάρη του 2018, τη στιγμή που έμπαινε στο αυτοκίνητό του, στο Χαϊδάρι. Τα τελευταία χρόνια μετά την αποφυλάκισή του, είχε αναπτύξει νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα στο χώρο των καυσίμων και του υγραερίου. Για πολλά χρόνια όμως, απασχολούσε τις Αρχές με τη παράνομη δραστηριότητά του στο χώρο της νύχτας και του λαθρεμπορίου. Η ενασχόληση με το χώρο του καυσίμου, φέρεται να ήταν από τις πρώτες δραστηριότητές του - στις αρχές της δεκαετίας του `90.

Τον περασμένο Νοέμβριο, δολοφονήθηκε στο πρατήριο καυσίμων που διατηρούσε στη Νίκαια, ένας 37χρονος Αλβανικής καταγωγής. Ήταν από χρόνια γνώριμος των διωκτικών Αρχών για εμπλοκή σε υποθέσεις ναρκωτικών.

Στο μικροσκόπιο έχουν μπει από τότε οι επαφές του στο χώρο των καυσίμων - σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν τυχόν επαφές του με κυκλώματα που διακινούν στο εσωτερικό της χώρας, νοθευμένα καύσιμα.

Πριν 1,5 μήνα δολοφονήθηκε στο εξοχικό του στα Σκούρτα, ο Γιάννης Σκαφτούρος, ένα από τα πιο βαριά ονόματα της αποκαλούμενης “GREEK MAFIA”. Μετά την αποφυλάκισή του, φέρεται, σύμφωνα με τις Αρχές, να απέκτησε πρόσβαση στο χώρο της εκμετάλλευσης πρατηρίων και της εμπορίας καυσίμων, κυρίως μέσω τρίτων προσώπων.

Οι αστυνομικές Αρχές προσπαθούν να βρουν εάν υπάρχουν κοινά σημεία που να συνδέουν τις τελευταίες δολοφονίες μεταξύ τους

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη - Τροχαίο: Νεκρή 23χρονη οδηγός

Αίγιο: Ξήλωσαν ράμπα για ΑΜΕΑ και… έβαλαν ξαπλώστρες! (βίντεο)

Θαλής Τσιριμώκος: πέθανε ο πρώτος Έλληνας που πήρε βραβείο Fair Play (βίντεο)