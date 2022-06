Κοινωνία

Πισπιρίγκου - Ανθρωποκτονιών: η μητέρα της καταθέτει για Ίριδα και Μαλενα

Έχει καταθέσει ήδη ο Μάνος Δασκαλάκης και ο πατέρας του

Κλήση για να καταθέσουν όσα γνωρίζουν γύρω από την πολύκροτη υπόθεση του θανάτου των τριών παιδιών από την Πάτρα έλαβαν συγγενικά πρόσωπα της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το πρωί της Δευτερας πρόκειται να καταθέσουν στους άνδρες του κλιμακίου του τμήματος Ανθρωποκτονιών που βρίσκεται στην Πάτρα, η μητέρα της Ρούλας Πισπιρίγκου, Ελένη Λεγάτου, αλλά και ο πατέρας της Ανδρέας Πισπιρίγκος. Οι γονείς της 33χρονης που βρίσκεται προφυλακισμένη στον Κορυδαλλό με την κατηγορία την ανθρωποκτονίας από πρόθεση της 9χρονης κόρης της Τζωρτζίνας, ενημερώθηκαν νωρίς το πρωί της Κυριακής.

Υπενθυμιζεται, ότι ο εν διαστάσει σύζυγος της Ρούλας και πατέρας των τριών παιδιών Μάνος Δασκαλάκης έχει καταθέσει ήδη, ενώ το ίδιο έχει συμβεί και με τον πατέρα του. Οι καταθέσεις τους δόθηκαν στο Ανθρωποκτονιών, στην Αθήνα.

