Πώς προετοιμάζουμε ένα παιδί για την νέα σχολική χρονιά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού;

Γράφει η Ξένια Ι. Παρασκευοπούλου, Ψυχολόγος, Συνεργάτιδα Τμήματος Ψυχολογίας Παιδιού και Εφήβου Παίδων ΜΗΤΕΡΑ.

Οι διακοπές του καλοκαιριού είναι μια περίοδος ξεκούρασης και χαλάρωσης για παιδιά και γονείς. Ποιο παιδί δεν περιμένει με αγωνία να κλείσουν τα σχολεία και να απολαύσει ατελείωτο παιχνίδι και στιγμές χαράς στη θάλασσα με την οικογένεια και τους φίλους του;

Ένα ερώτημα όμως που συνήθως διατυπώνουν οι γονείς είναι: «Τι να κάνω με το παιδί μου κατά τη διάρκεια των διακοπών για να το προετοιμάσω για την επόμενη σχολική χρονιά;»

Απαντώντας στο ερώτημα αυτό, θα λέγαμε ότι κάθε ηλικία έχει και διαφορετικές μαθησιακές απαιτήσεις.

Για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας

Ειδικότερα, για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, είναι σημαντικό οι γονείς να αφιερώσουν τον χρόνο αυτό επενδύοντας στο παιχνίδι, στη δημιουργικότητα και την κοινωνικοποίηση του παιδιού.

Παιχνίδια -με ή χωρίς κανόνες- βοηθούν τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τα όρια και τις ιδιαίτερες προϋποθέσεις διαφόρων συνθηκών, όπως για παράδειγμα: ακούω τις οδηγίες, περιμένω τη σειρά μου, μαθαίνω να κερδίζω, μαθαίνω να χάνω, καλλιεργώ το αίσθημα της ομαδικότητας, ελέγχω τον παρορμητισμό μου, συγκεντρώνομαι, βρίσκω πολλές λύσεις για ένα πρόβλημα κ.ά.

Ταυτόχρονα, μέσα από τη διαδικασία αυτή οι γονείς έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τον χρόνο με τα παιδιά τους, να ενισχύσουν τους δεσμούς τους μαζί τους και να δημιουργήσουν χαρούμενες αναμνήσεις.

Για τα παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Για τα παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, κάθε προσπάθεια διατήρησης και ενίσχυσης της ήδη υπάρχουσας σχολικής γνώσης είναι σαφώς ωφέλιμη. Ιδιαίτερη προσοχή όμως χρειάζεται στον τρόπο με την οποία θα την παρέχουμε στο παιδί.

Έχει αποδειχθεί ότι η βιωματική μάθηση αποτελεί έναν από τους καλύτερους και τους αποδοτικότερους τρόπους μάθησης. Συγκεκριμένα, οι γονείς μπορούν να εκμεταλλευτούν κάθε αφορμή από την καθημερινότητα προκειμένου να εξασκήσουν τη γνώση γύρω από τα μαθηματικά, τη γλώσσα, τη γεωγραφία, την ιστορία κ.τ.ό. Για παράδειγμα, παίζοντας παιχνίδια με τα βότσαλα, διαβάζοντας μαζί με το παιδί πινακίδες στους δρόμους, μελετώντας προορισμούς και ιστορικά μνημεία εντός και εκτός Ελλάδας, παρακινώντας το παιδί να διαβάζει παραμύθια, συζητώντας μαζί του για τις χιλιομετρικές αποστάσεις των διαφόρων περιοχών κ.ά.

Για τα παιδιά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Όσο τα παιδιά μεγαλώνουν και εισέρχονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σταδιακά η ανάγκη για συντήρηση της γνώσης γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική, καθώς πληθαίνουν σημαντικά τα γνωστικά αντικείμενα και διαμορφώνεται με άλλο τρόπο η οργάνωση της σκέψης. Η οποιαδήποτε προσπάθεια επαναληπτικής μελέτης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού δεν θα πρέπει να έχει τη μορφή του υποχρεωτικού διαβάσματος, με απόλυτη συστηματικότητα. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος η μελέτη να καταλήξει να γίνει εξαντλητική και να αποτρέπει σταδιακά το παιδί από τη διαδικασία της μάθησης.

Τέλος, ας μην ξεχνάμε πώς υπάρχει και μία μερίδα παιδιών που διψούν για μάθηση και βομβαρδίζουν τους γονείς με ερωτήσεις. Δώστε πληροφορίες και γνώσεις άφοβα, όσο εκείνο σας ρωτά, ακόμα και αν οι ερωτήσεις δεν αντιστοιχούν στην προβλεπόμενη γνωστική τους ανάπτυξη με βάση την ηλικία τους. Έτσι, θα συμβάλετε και εσείς στη διατήρηση του εσωτερικού κινήτρου του παιδιού να μαθαίνει και εξελίσσεται.

















