Παράνομη υιοθεσία: “Ανοιχτή πληγή” για επίδοξους γονείς

Πώς γίνονται οι παράνομες υιοθεσίες και ποιο είναι το κόστος. Η βιομηχανία που εκμεταλλεύεται τα νεογέννητα και τους γονείς.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Μία ακόμα υπόθεση παράνομης υιοθεσίας ήρθε στο φως το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Άτεκνα ζευγάρια καταφεύγουν σε κυκλώματα προκειμένου να αποκτήσουν ένα παιδί, με το κόστος σε πολλές περιπτώσεις να φτάνει τα 20.000 ευρώ.

Η υπόθεση αυτή, δεν ήταν η πρώτη και δεν θα είναι η τελευταία, όπως λένε έμπειροι νομικοί και αστυνομικοί στον ΑΝΤ1, λόγω της μεγάλης γραφειοκρατικής διαδικασίας που πρέπει να ακολουθήσουν άτεκνα ζευγάρια στη χώρα μας προκειμένου να αποκτήσουν ένα παιδί. Αυτό συνέβη και στην υπόθεση της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τον δικηγόρο της θετής οικογένειας από την Ελλάδα.

Ο δικηγόρος της θετής οικογένειας, Γιώργος Κυρίτσης, δήλωσε στον ΑΝΤ1 ότι, «διαδόθηκε ότι προσπαθούν να υιοθετήσουν… συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις δεν βρίσκεις κάποιον, σε βρίσκουν οι ίδιοι. Έτσι λοιπόν τους προτείναν ότι υπάρχει κάποια περίπτωση, μία από τη Βουλγαρία, θα φέρει ένα παιδί στη ζωή, το οποίο αδυνατεί να αναθρέψει και τους λέγανε ότι ουσιαστικά θα αναγκαστούν να το παραδώσουν σε ένα ίδρυμα στη Βουλγαρία και τους προτείναν να έρθει στην Ελλάδα για να γίνει η νόμιμη διαδικασία για την υιοθεσία και φυσικά το δεχτήκανε…….Στο μυαλό τους δεν είχαν κάτι το παράνομο θα γίνει γιατί θα γίνονταν όλα με διαφανή διαδικασία, το σταμάτημα της υιοθεσίας δεν ξεκίνησε από άλλη αρχή αλλά από το ζευγάρι σταμάτησε όταν ενημερώθηκε από την κοινωνική υπηρεσία ότι θα φιλοξενήσει το ζευγάρι από τη Βουλγαρία με το παιδί στο σπίτι του».

Τα κυκλώματα δρουν πολύ οργανωμένα και συνήθως στη Βουλγαρία. Γυναίκες από την γειτονική χώρα, συνοδεία μελών του κυκλώματος έρχονταν στην Ελλάδα για να γεννήσουν κατά παραγγελία, ενώ στη συνέχεια τα νεογνά δίνονται έναντι αμοιβής σε άτεκνα ζευγάρια.

Ο ποινικολόγος, Μανώλης Αναστασάκης εξηγεί πως, «ο νομοθέτης μας προβλέπει ότι η υιοθεσία αυτή είναι νόμιμη αρκεί να μην υπάρχει κερδοσκοπία ή να δίδονται χρήματα. Υιοθεσία επιτρέπεται αλλά να μην λάβει χρήματα ο φυσικός γονέας ούτε να μεσολαβήσουν κάποιοι οι οποίοι θα επωφεληθούν. Το αντίθετο συμβαίνει, άνθρωποι που είναι ενδιάμεσοι εκμεταλλεύονται τον διακαή πόθο των γονέων να τεκνοποιήσουν και την ένδεια και τη φτώχια των ανθρώπων που βρίσκονται στη γειτονική χώρα».

Το κόστος της παράνομης υιοθεσίας έφτανε ακόμη και τις 25.000 ευρώ, περιλαμβάνοντας, εκτός από την «τιμή» του νεογνού, τα έξοδα τοκετού κ.ά. Ανάλογα με το φύλο του παιδιού και τα χαρακτηριστικά του, ο «τιμοκατάλογος» διαφοροποιείται.

«Τα οργανωμένα κυκλώματα εκμεταλλεύονται από την μία την επιθυμία άτεκνων ζευγαριών για την απόκτηση παιδιού και από την άλλη την οικονομική ανέχεια ανθρώπων που πωλούν τα παιδιά τους για λίγα ευρώ», σημειώνει ο συνδικαλιστής αστυνομικός, Γιώργος Δερμιτζάκης.

Νομικοί κύκλοι τονίζουν πάντως πως, παρότι η διαδικασία υιοθεσίας έχει γίνει ευκολότερη από το 2018, παραμένει δαιδαλώδης και θα πρέπει να γίνουν κι άλλα βήματα προκειμένου ζευγάρια που βρίσκονται σε απόγνωση να μην καταφεύγουν σε κυκλώματα.

