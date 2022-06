Αθλητικά

Χτύπησε υπάλληλο έξω από γήπεδο μπάσκετ

Τι βρέθηκε μετά από έρευνα στην οικεία του συλληφθέντα.

Κατά τη διάρκεια αγώνα καλαθοσφαίρισης, που διεξήχθη βραδινές ώρες της 17-6-2022 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ομάδα 3 ατόμων προσέγγισε πάγκο πώλησης ειδών της γηπεδούχου Κ.Α.Ε. και απαίτησαν από τους υπαλλήλους να τους παραδώσουν μία καρέκλα. Όταν οι υπάλληλοι αρνήθηκαν τα 3 προαναφερόμενα άτομα κινήθηκαν απειλητικά εναντίον τους και ένας εξ αυτών κτύπησε και τραυμάτισε έτερο υπάλληλο που είχε καταφθάσει στο σημείο και προσπαθούσε να αποκλιμακώσει την ένταση.

Στον τραυματία παρασχέθηκαν από διασώστες οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια διακομίσθηκε σε Νοσοκομείο, στο οποίο παραμένει μέχρι σήμερα, για νοσηλεία.

Από την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, ταυτοποιήθηκε 30χρονος αλλοδαπός, ως ο δράστης της ανωτέρω επίθεσης.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε, παρουσία Δικαστικού Λειτουργού, στην οικία του την 18-6-2022, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

8 συσκευασίες περιέχουσες ακατέργαστη κάνναβη βάρους 380 γραμμαρίων

αεροβόλο πιστόλι

μεταλλικό κουτί με σφαιρίδια-βολίδες

12 αμπούλες πεπιεσμένου αέρα

4 μαχαίρια

αντιασφυξιογόνος μάσκα

πτυσσόμενος φακός

ξύλο μήκους 44 εκ.

2 ζευγάρια γάντια

ζεύγος παπουτσιών

2 σκληροί δίσκοι

2 κινητά τηλέφωνα και κάρτα sim

Επιπρόσθετα, ο ανωτέρω κατηγορείται για συμμετοχή σε επίθεση σε γραφεία συνδέσμου φιλάθλων, που πραγματοποιήθηκε την 8-2-2021 στο Μαρούσι.

Ο 30χρονος προσήλθε αυτοβούλως σήμερα (19-6-2022) το μεσημέρι στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, όπου και συνελήφθη.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

