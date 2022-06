Κοινωνία

Βόλος: νέο επικίνδυνο παιχνίδι ανηλίκων

Ποιο είναι το νέο "παιχνίδι" που απασχολεί της αρχές και βάζει σε κίνδυνο τους ανήλικους που συμμετέχουν.

Ένα καινούργιο επικίνδυνο παιχνίδι βρήκαν νεαροί στον Βόλο, θέτοντας τη ζωή τους σε κίνδυνο.

Πιο συγκεκριμένα, οι ανήλικοι, μπαίνουν βράδια στο στο Κολυμβητήριο του ΕΑΚ αν και για λόγους ασφαλείας, η είσοδος στον χώρο απαγορεύεται, αψηφώντας τους κινδύνους, αφού ανά πάσα στιγμή μπορεί να έχουν κάποιο ατύχημα μέσα στη νύχτα σε κάποιο σίδερο ή σε σπασμένο πλακάκι και να βρεθούν αβοήθητοι. Ακόμη, σημειώνονται και περιστατικά βανδαλισμού στον χώρο.

Στόχος τους είναι να απολαύσουν την πισίνα νυχτερινή ώρα, όμως και σε αυτήν την περίπτωση θέτουν τον αυτό τους σε κίνδυνο, αφού το βράδυ γίνεται η χλωρίωση του νερού και απαγορεύεται η κολύμβηση.

Όταν αντιλήφθηκαν την παρουσία αστυνομίας, προχθές το βράδυ, έσπευσαν άρον-άρον να αποχωρήσουν από το σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ειδοποιήθηκε, η Αστυνομία προσήγαγε στο Τμήμα δύο άτομα για εξακρίβωση στοιχείων και στη συνέχεια έγιναν συστάσεις.

Στο παρελθόν έχουν συμβεί πολλά περιστατικά. Το χειρότερο ήταν όταν πέρυσι μία ομάδα νεαρών διασκέδαζε στην πισίνα και σε κατάσταση μέθης βουτούσε στο νερό από την ταράτσα από το σπιτάκι που υπάρχει στον χώρο.

Επισημαίνεται πως το Κολυμβητήριο φυλάσσεται το βράδυ.

Πηγή: taxydromos.gr

