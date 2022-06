Κοινωνία

Φωτιά στην Μαγούλα

Σε εξέλιξη φωτιά στην Μαγούλα Αττικής. Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Δευτέρας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε βιομηχανικό χώρο επί της οδού Γ. Γεννηματά στην Μαγούλα Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, πρόκειται για εργοστάσιο που παρασκευάζει είδη ζύμης.

Η εικόνα που παρουσιάζει αυτή την ώρα η φωτιά είναι βελτιωμένη καθώς περιορίστηκε μόνο σε ένα τμήμα του εργοστασίου και δεν επεκτάθηκε σε όλο τον χώρο.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα.

