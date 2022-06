Life

ANT1+: τρεις νέες σειρές στο πρόγραμμα της πλατφόρμας

Τρεις κορυφαίες ξένες σειρές φιλοξενεί, σε συνεργασία με μεγάλα στούντιο του εξωτερικού, η πλατφόρμα του ΑΝΤ1.

Το διεθνές περιεχόμενο του ΑΝΤ1+ εμπλουτίζεται με τρεις νέες, κορυφαίες ξένες σειρές, σε συνεργασία με μεγάλα studio του εξωτερικού. Η εντυπωσιακή γερμανική σειρά εποχής Sisi, η ισπανική βιογραφική σειρά Isabel και η βρετανική υπερπαραγωγή World On Fire είναι ήδη διαθέσιμες στη streaming πλατφόρμα, σε πρώτη προβολή, αποκλειστικά για τους συνδρομητές του ΑΝΤ1+ σε Ελλάδα και Κύπρο.

Η αριστουργηματική γερμανική σειρά Sisi ακολουθεί την πορεία της πριγκίπισσας Σίσσυ από τα χρόνια μιας ανέμελης εφηβείας στην άνοδό της στον θρόνο της αυστριακής αυτοκρατορίας. Είναι η μοντέρνα και ειλικρινής εκδοχή μιας ιστορίας ενηλικίωσης, που μεταφέρει, χωρίς ταμπού, την αθέατη πλευρά της Ελισάβετ της Αυστρίας και τη μεταμόρφωσή της από ασυμβίβαστη νεαρή πριγκίπισσα σε μια αυτοκράτειρα-σύμβολο που λάτρεψε την Ελλάδα.

Η βιογραφική mini σειρά Isabel: The Intimate Story of Isabel Allende αποτελεί μια προσωπική, αληθινή ματιά στην ταραχώδη ζωή και το έργο της Ιζαμπέλ Αλιέντε, της πλέον πολυδιαβασμένης ισπανόφωνης συγγραφέα στον κόσμο, στα χρόνια της επανάστασης, της Χιλιανής δικτατορίας, της εξορίας, του έρωτα και της απώλειας της κόρης. Μια δραματική σειρά, που σκιαγραφεί τον αγώνα μιας γυναίκας που δεν δίστασε να σπάσει τους κανόνες της εποχής της και να υψώσει το ανάστημά της ενάντια στο κοινωνικό και πολιτικό κατεστημένο.

Τέλος, η βρετανική υπερπαραγωγή World On Fire είναι ένα συγκλονιστικό πολεμικό δράμα με πρωταγωνιστές την βραβευμένη με Όσκαρ Helen Hunt, τον πολυβραβευμένο Sean Bean (Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών, Game of Thrones), την υποψήφια για Όσκαρ Lesley Manville (Αόρατη Κλωστή) και τον Jonah Hauer-King (Μικρές Κυρίες). Οι διαφορετικές, αλλά συνυφασμένες ιστορίες της σειράς εκτυλίσσονται κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και αποτυπώνουν τις ριζικές, αμετάκλητες αλλαγές στις ζωές καθημερινών ανθρώπων, που μπλέκονται στη δίνη του πολέμου.

Οι τρεις δημοφιλείς σειρές είναι ήδη διαθέσιμες στη streaming πλατφόρμα και το κοινό μπορεί να παρακολουθήσει όλα τα επεισόδια κάνοντας εγγραφή στο antennaplus.gr με 14 ημέρες δωρεάν δοκιμή και προσφορά γνωριμίας 4,99€ τον μήνα, για τους πρώτους τρεις μήνες.

