“Το Πρωινό” - Κουρής για “Άγριες Μέλισσες”: στα τελευταία επεισόδια γίνεται χαμός

Τι αποκάλυψε ο ηθοποιός για τους ήρωες της σειράς που χάνουν την ζωή τους. Τι είπε για την τηλεόραση, την παρουσίαση εκπομπών και το θέατρο.

Καλεσμένος στο στούντιο της εκπομπής «Το Πρωινό» ήταν την Δευτέρα ο Νίκος Κουρής.

Ο δημοφιλής ηθοποιός μίλησε με τον Γιώργο Λιάγκα και την Φαίη Σκορδά για την δημοφιλή σειρά εποχής του ΑΝΤ1, «Άγριες Μέλισσες», που ολοκληρώνει την πορεία της, μετά από τρεις επιτυχημένες τηλεοπτικές σεζόν.

Αν και είπε πως δεσμεύεται και δεν μπορεί να μιλήσει για όσα αφορούν τον ήρωα που υποδύεται και την τύχη του στο σενάριο, αποκάλυψε πως στα τελευταία επεισόδια της σειράς, με τις συμπυκνωμένες εξελίξεις, πολλοί ήρωες χάνουν την ζωή τους, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «γίνεται χαμός».

Σε ότι αφορά την κατάληξη πάντως είπε ότι «τελικά, το καλό θα επικρατήσει».

Ο Νίκος Κουρής αναφέρθηκε στα υψηλά ποιοτικά δεδομένα που έφεραν στην τηλεόραση ο ΑΝΤ1 και η παραγωγή της σειράς «Άγριες Μέλισσες», λέγοντας πως ακριβώς για αυτά επέλεξε να πάρει μέρος στην σειρά, προσθέτοντας ότι την επόμενη τηλεοπτική σεζόν δεν θα συμμετέχει σε κάποια σειρά και πως τηλεοπτικά θα βρίσκεται μόνο στην παρουσίαση του παιχνιδιού στην ΕΡΤ, που θα συνεχιστεί την περίοδο 2022-2023.

Ο Νίκος Κουρής δήλωσε πάντως πως θα τον ενδιέφερε και η παρουσίαση μιας εκπομπής με διαφορετικό περιεχόμενο.

Ο δημοφιλής ηθοποιός αναφέρθηκε και στην σχέση με την 14χρονο σήμερα γιό του, ο οποίος, όπως είπε, βρίσκεται στην φάση της «μεταμόρφωσης», λόγω της εφηβείας.

Σε ότι αφορά τα σχέδια του για το θέατρο, ανακοίνωσε πως θα πρωταγωνιστήσει και θα σκηνοθετήσει την παράσταση «Μοναχική Δύση», στην οποία θα παίζουν, μεταξύ άλλων και οι Δανάη Μιχαλάκη και Γιώργος Ηλιόπουλος, που επίσης ανήκουν στο καστ της σειράς «Άγριες Μέλισσες».

Παρακολουθήστε το απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό» με την συνέντευξη του Νίκο Κουρή:

