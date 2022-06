Κόσμος

Ιαπωνία: Νόμιμη η απαγόρευση γάμου ομόφυλων ζευγαριών

Δικαστήριο της Οζάκα έκρινε ότι δεν είναι “αντισυνταγματική” η απαγόρευση του γάμου μεταξύ ομοφύλων στην Ιαπωνία.

Πρόκειται για ένα βαρύ πλήγμα στην κοινότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ της Ιαπωνίας, που είναι η μοναδική χώρα της Ομάδας των Επτά που δεν επιτρέπει σε πρόσωπα του ιδίου φύλου να παντρεύονται.

Τρία ζευγάρια του ιδίου φύλου στην Ιαπωνία είχαν προσφύγει στο περιφερειακό δικαστήριο της Οζάκα, στη δεύτερη τέτοια υπόθεση για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ που φθάνει στα δικαστήρια της χώρας.

Το δικαστήριο, όχι μόνο απέρριψε τον ισχυρισμό τους ότι η απαγόρευση αντιβαίνει στο σύνταγμα της Ιαπωνίας, αλλά απέρριψε το αίτημά τους για αποζημίωση περίπου επτά χιλιάδων ευρώ.

Η απόφαση γκρεμίζει τις ελπίδες των ακτιβιστών να αυξηθεί η πίεση στην ιαπωνική κυβέρνηση για να ασχοληθεί με το ζήτημα μετά την απόφαση ενός δικαστηρίου του Σαπόρο, τον Μάρτιο του 2021, που έκρινε ότι η αποτυχία της Ιαπωνίας να αναγνωρίσει τον γάμο ομοφύλων ζευγαριών είναι αντισυνταγματική.

Το Σύνταγμα της Ιαπωνίας ορίζει ότι ο γάμος βασίζεται στην “αμοιβαία συναίνεση και των δύο φύλων”, αλλά η αύξηση της λαϊκής στήριξης προς τον γάμο μεταξύ ομοφύλων, όπως αυτή προκύπτει μέσα από δημοσκοπήσεις, και η απόφαση του Τόκιο την περασμένη εβδομάδα να αναγνωρίσει τις σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου, είχαν ενισχύσει τις ελπίδες ακτιβιστών και δικηγόρων στην περίπτωση της Οζάκα.

