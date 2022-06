Life

3 + 1 σπιτικά και καλοκαιρινά scrub σώματος!

Τα καλύτερα scrub σώματος για απαλό και λαμπερό δέρμα!

Δεν χρειάζεται να ξοδέψεις πολλά χρήματα για ένα προϊόν απολέπισης με συντηρητικά, όταν μπορείς να το φτιάξεις μόνη σου.

Το καλύτερο με ένα DIY σπιτικό scrub σώματος είναι ότι μπορείς να το προσαρμόσεις με ό,τι χρειάζεται το δέρμα σου εκείνη τη στιγμή.

Βρήκαμε, λοιπόν, τα 4 καλύτερα scrub σώματος για να αποκτήσεις απαλή και λαμπερή επιδερμίδα αυτό το καλοκαίρι.

Τα συστατικά που θα χρειαστείς για τα σπιτικά scrub σώματος είναι μέσα στην κουζίνα σου, οπότε ξεκινάμε την περιποίηση!

