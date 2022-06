Οικονομία

Αισχροκέρδεια: Πρόστιμα σε πρατήρια υγρών καυσίμων

Σε τέσσερα πρατήρια υγρών καυσίμων επιβλήθηκαν πρόστιμα, με απόφαση Γεωργιάδη.

Πρόστιμα συνολικού ύψους 20.000 ευρώ επιβάλλονται, με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνι Γεωργιάδη, σε τέσσερα πρατήρια υγρών καυσίμων, στην Αττική, την Καλαμάτα, τη Νάξο και το Γύθειο, διότι σε ελέγχους της Διϋπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) διαπιστώθηκε ότι παραβίαζαν τις κείμενες διατάξεις περί αθέμιτης κερδοφορίας (Νόμος 4818/2021).

Αυτό γνωστοποιήθηκε με ανακοίνωση του υπουργείου ενώ σημειώνεται ότι τα πρατήρια πωλούσαν αμόλυβδη βενζίνη, ντίζελ κίνησης και βιοντίζελ, σε τιμή υψηλότερη της θεωρητικής τιμής πώλησης.

