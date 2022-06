Κοινωνία

Πισπιρίγκου - Ζάρδας στον ΑΝΤ1: Δεν έχουμε δει πόρισμα ιατροδικαστών, μόνο εικασίες (βίντεο)

Τι είπε ο δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου, στο ΑΝΤ1​ για το πόρισμα, τον θάνατο της Τζωρτζίνας αλλά και τους ιατροδικαστές που έκαναν τις πρώτες εκθέσεις για τη Μαλένα και την Ίριδα.

Για τις εξελίξεις στην υπόθεση των θανάτων των τριών παιδιών στην Πάτρα, μετά το πόρισμα των ιατροδικαστών που αναφέρεται σε ασφυκτικό θάνατο, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο Κωνσταντίνος Ζάρδας, δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Ο δικηγόρος της 33χρονης που κατηγορείται για τον θάνατο της πρωτότοκης κόρης της Τζωρτζίνας, με τη χρήση κεταμίνης, τόνισε αρχικά ότι δεν έχει δει το πόρισμα, αλλά μόνο εικασίες.

Στη συνέχεια ανέφερε: "Αν το πόρισμα αναφέρει ασφυκτικό θάνατο από εγκληματική ενέργεια, είναι λογικό να ασκηθούν άμεσα ποινικές διώξεις."

Όσον αφορά το πόρισμα και τη συσχέτιση με τον θάνατο της Τζωρτζίνας, ο δικηγόρος δήλωσε πως "μέχρι τώρα έχουμε δει πολλά κενά στη δικογραφία για το θάνατο της Τζωρτζίνας και δεν είναι δεμένη για εμάς η υπόθεση."

Επιπλέον συμπλήρωσε ότι "Με τρομάζει το ενδεχόμενο δύο ιατροδικαστές που ακόμα δεν τους έχει θέσει σε διαθεσιμότητα το ελληνικό κράτος έκαναν λάθος. Μπορεί άνθρωποι να έχουν καταδικαστεί. Μπορεί να σημάνει κύμα σε εκατοντάδες υποθέσεις. Μου κάνει τεράστια εντύπωση πώς δύο ιατροδικαστές είναι ακόμα εν ενεργεία."

