Οικονομία

Ανακύκλωση συσκευών - Σκρέκας: όλοι μπορούν να κάνουν αίτηση απο σήμερα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι θα ειναι υπέυθυνοι για την ανακύκλωση των παλιών συσκευών. Πότε αναμένεται ανάλογο πρόγραμμα για επαγγελματίες.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», αναφέρθηκε στο πρόγραμμα αντικατάστασης παλιών ηλεκτροβόρων συσκευών, η πλατφόρμα για το οποίο αναμένεται να ανοίξει σήμερα το μεσημέρι.

Όπως είπε ο κ. Σκρέκας, από το πρόγραμμα αναμένεται να ωφεληθούν περισσότερα από 200.000 νοικοκυριά, τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν μέχρι 3 συσκευές. Οι συσκευές αυτές είναι ψυγεία, καταψύκτες και κλιματιστικά και οι ωφελούμενοι θα μπορούν να αντικαταστήσουν έως 2 κλιματιστικά και μια άλλη συσκευή της επιλογής τους ή έως 1 συσκευή κάθε είδος.

Στην πλατφόρμα θα μπορούν να καταθέσουν όλοι αίτηση χωρίς αποκλεισμούς, αλλά θα υπάρξει μια μοριοδότηση ανάλογα με το εισόδημα ή άλλα κοινωνικά κριτήρια. Όσοι δεν επιλεχθούν θα παραμένουν στη πλατφόρμα ως επιλαχόντες, ώστε αν καταστεί εφικτό να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του προγράμματος να επιλεγούν στη συνέχεια.

Ο κ. Σκρέκας διευκρίνισε πως ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει αίτηση για ένα σπίτι. Όταν επιλεγεί ο δικαιούχος θα λάβει ένα μήνυμα στο κινητό του, το οποίο θα περιέχει και τον αριθμό του εκπτωτικού κουπονιού.

Στη συνέχεια θα πάει στο κατάστημα της επιλογής του, το οποίο έχει την υποχρέωση να ελέγξει αν η συσκευή που πρέπει να αντικατασταθεί πληροί τις προϋποθέσεις και να φροντίσει για την ανακύκλωση της.

Η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει σήμερα γύρω στις 4-5 το απόγευμα και σήμερα θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις όσοι το ΑΦΜ τους τελειώνει σε 1 και 2.

Η αντικατάσταση των συσκευών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τους δικαιούχους μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ γύρω στον Νοέμβριο θα ακολουθήσει και ανάλογο πρόγραμμα που θα αφορά τους επαγγελματίες.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο: Άγριος τσακωμός πατέρα με τις κόρες του... για το χαρτζιλίκι

Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι Ρώσοι μπήκαν στη βιομηχανική ζώνη της Σεβεροντονιέτσκ (εικόνες)

“The 2Night Show” – Ουγγαρέζος: Με έδιωξαν από δουλειά γιατί έκανα συνέχεια χαβαλέ (εικόνες)