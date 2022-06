Πολιτική

Μητσοτάκης – Fuel Pass 2: Στα 80 ευρώ η ενίσχυση για βενζίνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ενίσχυση θα είναι ακόμα υψηλότερη για τους νησιώτες. Επισπεύδεται η επιστροφή του ΕΦΚ στους αγρότες για το πετρέλαιο.

Τα νέα μέτρα παρέμβασης για τη στήριξη των πολιτών από τος συνεχόμενες ανατιμήσεις στα καύσιμα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Κυριάκος Μητσοτάκης, στο υπουργικό συμβούλιο.

Η νέα επιδότηση, γνωστή ως fuel pass 2 θα είναι αισθητά αυξημένη, στα 80 από 45 ευρώ, όπως είπε ο πρωθυπουργός. Ειδικά για τα νησιά η επιδότηση θα ανέρχεται στα 100 ευρώ από 55 μέχρι σήμερα.

Ξεχωριστή παρέμβαση θα υπάρξει για τους αγρότες, καθώς επισπεύδεται, για τις αρχές Αυγούστου, η επιστροφή σε αυτούς του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το πετρέλαιο το οποίο αγόρασαν το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα αντικατάστασης παλιών ενεργοβόρων συσκευών, με την πλατφόρμα για το συγκεκριμένο πρόγραμμα να ανοίγει σήμερα το μεσημέρι.

Αναλυτικά η εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου

Πριν από την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασής μας θα ήθελα εν συντομία να ανακοινώσω μία νέα δέσμη μέτρων του Εθνικού Σχεδίου Στήριξης, με αιχμή την επιδότηση των καυσίμων.

Όπως έχει συμφωνηθεί με τα συναρμόδια Υπουργεία και κυρίως με το οικονομικό επιτελείο, αυτή θα αφορά τρεις μήνες: τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο και θα είναι μια παρέμβαση που θα αφορά τις τιμές και της βενζίνης και του diesel και απευθύνεται σε περισσότερους από 3 εκατομμύρια οδηγούς.

Κάνουμε όμως και μία ξεχωριστή παρέμβαση για τους αγρότες μας, καθώς επισπεύδεται, για τις αρχές Αυγούστου, η επιστροφή σε αυτούς του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το πετρέλαιο το οποίο αγόρασαν το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Θυμάστε ότι η αρχική πρόθεση της κυβέρνησης ήταν αυτό να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο, αλλά έχουμε πια την τεχνική δυνατότητα για τους αγρότες οι οποίοι θα έχουν συμπληρώσει τις δηλώσεις ΟΣΔΕ να επισπεύσουμε αυτή την πληρωμή κι αυτή να γίνει εντός του Αυγούστου, οπότε και οι αγρότες μας έχουν και τη μεγαλύτερη ανάγκη, καθώς οι περισσότεροι από αυτούς βρίσκονται στα χωράφια τους.

Αναλυτικά οι ρυθμίσεις θα εξειδικευτούν σήμερα στις 15:00, από τον Χρήστο Σταϊκούρα, τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών.

Να αναφέρω ότι οι γενικές κατευθύνσεις κοστολογούνται σε 375 ακόμη εκατομμύρια. Έτσι οι συνολικές επιδοτήσεις της πολιτείας μόνο για τα καύσιμα αγγίζουν τα 600 εκατομμύρια, για την ακρίβεια 580 εκατομμύρια.

Και φυσικά οι άμεσες και οι έμμεσες ενισχύσεις κατά των ανατιμήσεων στην ενέργεια αγγίζουν πλέον τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι ποσά τα οποία προέκυψαν από τη συνετή οικονομική μας διαχείριση, αλλά και από τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης τους οποίους έχει πετύχει και εξακολουθεί να πετυχαίνει η ελληνική οικονομία.

Συγκεκριμένα, τα νέα μέτρα αυξάνουν την επιδότηση του «Fuel Pass» -όπως το λέμε- που θα το ονομάσουμε «Fuel Pass 2». Σε αυτό λοιπόν, η ενίσχυση στην κατανάλωση της βενζίνης ανεβαίνει από τα 45 στα 80 ευρώ, αυτό για πληρωμή στην αντλία. Για τις μοτοσικλέτες από τα 35 στα 60 ευρώ. Ενώ στα νησιά μας, όπου ξέρουμε ότι αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο πρόβλημα, η επιδότηση θα είναι ακόμα μεγαλύτερη: 100 ευρώ τώρα αντί 55 μέχρι σήμερα. Και για τα δίτροχα 70 ευρώ, αντί των περίπου 40 που ήταν πριν.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Θα παρουσιάσει και ο Χρήστος Σταϊκούρας στη συνέχεια λεπτομερή στοιχεία, απομειώνουμε τις αυξήσεις στη βενζίνη κατά 44 λεπτά, επαναλαμβάνω κατά 44 λεπτά το λίτρο για 180 λίτρα καυσίμου, για τις αναγκαίες διαδρομές τριών μηνών. Και παράλληλα η κυβέρνηση αποφάσισε να επεκτείνει και την κρατική επιδότηση στην τιμή πώλησης του diesel, ώστε να συγκρατηθούν, κατά το δυνατόν, και οι αυξήσεις στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η ενίσχυση αυτή θα εξακολουθήσει να είναι 12 λεπτά ανά λίτρο στην πηγή. Το τελικό όφελος -συνυπολογίζοντας και τον ΦΠΑ- θα ανέλθει στα 15 λεπτά το λίτρο.

Στόχος μας είναι να κρατήσουμε την τιμή του diesel κάτω από τα 2 ευρώ στην αντλία και αυτό θα ισχύσει επίσης για το επόμενο τρίμηνο.

Όπως διαπιστώνετε, αυτές οι πρωτοβουλίες έρχονται να ανακουφίσουν τους ασθενέστερους συμπολίτες μας, τη μεσαία τάξη, τον παραγωγικό ιστό, τον αγροτικό μας κόσμο, τον κόσμο του εμπορίου. Και βέβαια έρχονται να προστεθούν σε όλα όσα έχουν ήδη προηγηθεί: στην κάλυψη των αυξήσεων στο ρεύμα, στην αναδρομική αποζημίωση.

Ήδη ενημερώθηκα ότι οι αιτήσεις που έχουν γίνει για το «Power Pass» έχουν ξεπεράσει τις 450.000. Και μάλιστα, μόλις πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση, ενημερώθηκα ότι πήραμε την τελική έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πιο δραστική μας παρέμβαση στη Ρήτρα Αναπροσαρμογής. Ένα μέτρο το οποίο θα αρχίσει να ισχύει από 1ης Ιουλίου, εξουδετερώνοντας ουσιαστικά τις μεγάλες αυξήσεις που η Ρήτρα Αναπροσαρμογής προκάλεσε στους λογαριασμούς της ηλεκτρικής ενέργειας.

Να σταθώ επίσης και στο πρόγραμμα αντικατάστασης 400.000 παλιών, ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών. Αντιλαμβάνομαι κ. Υπουργέ ότι έχει μια πολύ θετική ανταπόκριση και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μας επιτρέπει να μπορέσουμε ταυτόχρονα να μειώσουμε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, να χαμηλώσουμε τους λογαριασμούς στα νοικοκυριά, καθώς οι ενεργοβόρες συσκευές αποτελούν σημαντικό συστατικό κομμάτι των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Να στηρίξουμε και την τοπική οικονομία και τους εργαζόμενους που δραστηριοποιούνται σε όλη την αλυσίδα πώλησης αλλά και τοποθέτησης κλιματιστικών, ψυγείων. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά.

Είναι όλα αυτά μια πλευρά της κοινωνικής μας πολιτικής η οποία νομίζω ότι αξίζει να αναδειχθεί και δηλώνει όχι μόνο τη φροντίδα της πολιτείας προς τον πολίτη που δοκιμάζεται από την εισαγόμενη κρίση, ιδιαίτερα τώρα με τα αυξημένα έξοδα του καλοκαιριού, αλλά νομίζω ότι αποτυπώνουν οι πρωτοβουλίες μας και τις σωστές οικονομικές μας επιλογές. Που αξιοποιούν την αύξηση του δημοσίου πλούτου προς όφελος της κοινωνίας, χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να υπονομεύουν την πρόοδο της οικονομίας. Και απόδειξη η χθεσινή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από έναν ακόμα διεθνή οίκο.

Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι τα νέα μέτρα δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν οριστικά, σε απόλυτο βαθμό, τις συνέπειες μιας παγκόσμιας αναταραχής. Μπορούν ωστόσο να τις αμβλύνουν, να βάλουν ένα σημαντικό ανάχωμα στην έντασή τους. Για να το πω διαφορετικά, συνεχίζουμε τη μάχη για τον δίδυμο στόχο μας: μέσα στην αβέβαιη διεθνή συγκυρία, η κυβέρνηση να ανακουφίζει την κοινωνία, να απελευθερώνει την οικονομία, αλλά να κινείται πάντα -και σας το τονίζω αυτό- μέσα στα όρια των δημοσιονομικών μας αντοχών.

Τον Αύγουστο, άλλωστε, η Ελλάδα βγαίνει πια οριστικά από το καθεστώς της Ενισχυμένης Εποπτείας. Μια μεγάλη εθνική επιτυχία, η οποία κλείνει έναν πολύ επώδυνο, τραυματικό κύκλο για τη χώρα, ο οποίος άνοιξε το 2010.

Σίγουρα οι αλλεπάλληλες κρίσεις δυσκολεύουν την πορεία μας, όμως σε καμία περίπτωση δεν την αλλάζουν. Όπως δεν αλλάζουν ούτε την προσπάθεια, ούτε τον προορισμό μας. Να φτάσουμε σε αυτόν τον προορισμό με σταθερότητα, με συνέχεια και με συνέπεια.

Αυτά ως εισαγωγικές παρατηρήσεις, εκτός της ατζέντας του Υπουργικού Συμβουλίου. Από τα θέματα τα οποία έχουμε να συζητήσουμε σήμερα, να κρατήσω την αρχική ενημέρωση την οποία θα μας κάνει ο Κωστής Χατζηδάκης για την πρόοδο που έχουμε πετύχει συνολικά σε θέματα που αφορούν την εργασία, την κοινωνική ασφάλιση και την κοινωνική προστασία.

Θεωρώ ότι έχει επιτευχθεί ένα πολύ σημαντικό έργο, συνολικά, στον τομέα αυτό, το οποίο πρέπει να αναδειχθεί, καθώς τονίζει την κοινωνική πτυχή των πολιτικών μας. Και πράγματι θέλω να συγχαρώ το Υπουργείο, αλλά και όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, διότι πολλές από αυτές τις πρωτοβουλίες δεν θα μπορούσαν να είχαν υλοποιηθεί χωρίς τη συνεργασία πολλών από εσάς, για τη μεγάλη πρόοδο που έχουμε πετύχει σε πολλούς τομείς.

Ενδεικτικά αναφέρω, Κωστή, το ζήτημα των εκκρεμών συντάξεων, κάτι το οποίο μας ταλαιπωρούσε πολλά χρόνια και έβλεπα στα στοιχεία τα οποία μας έστειλες ότι μόλις το πρώτο πεντάμηνο του ’22 εκδόθηκαν ουσιαστικά όσες συντάξεις είχαν εκδοθεί ολόκληρο το 2019. Μάλιστα τον Μάιο καταγράφηκε νέο ρεκόρ απονομής, ξεπερνώντας τις 30.000 συντάξεις.

Είναι μία μόνο από τις εκκρεμότητες του παρελθόντος που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε με αποτελεσματικότητα.

ΚΚΕ: Η «επιδότηση» δεν καλύπτει ούτε ένα μικρό μέρος των αυξήσεων

Το ΚΚΕ, σχολιάζοντας τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για την επιδότηση στα καύσιμα, αναφέρει ότι: Τα ποσά που ανακοίνωσε η κυβέρνηση ως “επιδότηση” δεν καλύπτουν ούτε ένα μικρό μέρος των τεράστιων αυξήσεων στα καύσιμα, που είναι το αποτέλεσμα αφενός των υπέρογκων φόρων κατανάλωσης (πάνω από 1,2 ευρώ ανά λίτρο), που επέβαλαν και διατήρησαν όλες οι κυβερνήσεις, αφετέρου των υπερκερδών που έχουν οι όμιλοι στην παράγωγη - διύλιση - εμπορία καυσίμων, εκμεταλλευόμενοι και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ακόμη και με αυτήν την επιδότηση και μάλιστα για χαμηλές καταναλώσεις η τιμή της βενζίνης θα διαμορφωθεί έμμεσα σε επίπεδα πάνω από 2 ευρώ το λίτρο. Πρόκειται για ένα εξωφρενικό ποσό που ξετινάζει τον προϋπολογισμό των λαϊκών νοικοκυριών, τα οποία έρχονται αντιμέτωπα με ένα “τσουνάμι” ακρίβειας σε όλα τα είδη λαϊκής κατανάλωσης.

Η απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημα του ΚΚΕ για κατάργηση των φόρων στα καύσιμα και την ενέργεια, ότι δήθεν “με αυτόν τον τρόπο ευνοούνται οι πλούσιοι”, είναι “προφάσεις εν αμαρτίαις”, όταν η ίδια η κυβέρνηση μειώνει σταθερά τη φορολογία στο κεφάλαιο και τα κέρδη του.

Μόνο η κατάργηση των αντιλαϊκών φόρων και οι ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις μπορούν να δώσουν ανάσα στη σημερινή ασφυξία και σε αυτή την κατεύθυνση χρειάζεται να δυναμώσει η λαϊκή διεκδίκηση. Ουσιαστικά αυτή την παρέμβαση του λαού προσπαθεί να αποφύγει η κυβέρνηση, γι’ αυτό και καταφεύγει σε συστάσεις για μια “προεκλογική περίοδο χωρίς εντάσεις κι αντιπαραθέσεις”, που τελικά θα εξαντλείται στις γνωστές “κοκορομαχίες” ανάμεσα στα αστικά κόμματα, που μοιράζονται την ίδια στρατηγική.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο: Άγριος τσακωμός πατέρα με τις κόρες του... για το χαρτζιλίκι

Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι Ρώσοι μπήκαν στη βιομηχανική ζώνη της Σεβεροντονιέτσκ (εικόνες)

“The 2Night Show” – Ουγγαρέζος: Με έδιωξαν από δουλειά γιατί έκανα συνέχεια χαβαλέ (εικόνες)