“The 2Night Show”: οι ταλαντούχοι καλεσμένοι της Τρίτης (εικόνες)

Δύο καλλιτέχνες από διαφορετικούς χώρους συναντούν τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συζητούν μαζί του για τις διαδρομές και την προσωπική ζωής τους, ενώ κάνουν και αποκαλύψεις που συγκινούν.

Απόψε στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Χρήστο Λούλη.

O ταλαντούχος ηθοποιός μιλάει για την τέχνη της υποκριτικής, που αγαπά και «υπηρετεί» με επιτυχία εδώ και πολλά χρόνια. Μεταξύ άλλων, εκφράζει τη μεγάλη του επιθυμία να δοκιμαστεί σε μιούζικαλ, μοιράζεται τις δυνατές εμπειρίες που έχει ζήσει, παίζοντας στην Επίδαυρο και εξηγεί με ποιο τρόπο η δουλειά του έχει το «τίμημά» της, στις απλές καθημερινές στιγμές της ζωής του.

Πόσο καλός πατέρας πιστεύει ότι είναι; Ποια κριτική πήρε «κατάκαρδα»;

Ο Χρήστος Λούλης μιλάει, επίσης, για την περίοδο της καραντίνας, που στάθηκε η αφορμή για να επιστρέψει δυναμικά στην τηλεόραση, για τις επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές που συμμετείχε και σχολιάζει τις αποκαλύψεις και τα γεγονότα που εκτυλίσσονται, το τελευταίο διάστημα, στον καλλιτεχνικό χώρο.

Η Θωμαή Απέργη επιστρέφει δυναμικά και συναντά τον Γρηγόρη στο αποψινό «The 2Night Show», σε μια άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλάει για τις καταστάσεις που βίωσε τα τελευταία χρόνια και άλλαξαν ριζικά τη ζωή και τους στόχους της. Μεταξύ άλλων, μοιράζεται τις δύσκολες στιγμές που πέρασε με την υγεία της και τις κρίσεις επιληψίας που αντιμετώπισε, αλλά τελικά κατάφερε να ξεπεράσει.

Γιατί επέλεξε να περάσει την περίοδο της καραντίνας στην Τήνο; Πώς αντέδρασε ο κόσμος όταν την είδε να εργάζεται ως σερβιτόρα σε τοπικό καφέ;

Τέλος, μιλάει για το νέο «κεφάλαιο» που έχει ανοίξει στη ζωή της, με τις σπουδές στην ψυχολογία, και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο στο μέλλον, το τραγούδι να αποτελεί απλά το χόμπι της.

