Αθλητικά

Η Μπαρτσελόνα φεύγει από το Camp Nou

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανακοίνωσαν επισήμως οι "μπλαουγκράνα" για την αλλαγή έδρας.

Είναι πλέον επίσημο.

Η Μπαρτσελόνα θα έχει ως έδρα την σεζόν 2023/24 το Ολυμπιακό στάδιο της Βαρκελώνης, Estadi Olimpic Lluis Companys, χωρητικότητας 55.000 θεατών, μετακομίζοντας προσωρινά από το διάσημο Camp Nou, χωρητικότητας 98.000 θεατών.

Ο λόγος για την προσωρινή μετακόμιση, αφορά στο Espai Barca, το έργο που περιλαμβάνει την ανανέωση του Camp Nou, την έδρα των Καταλανών.

Η επίσημη επιβεβαίωση, όπως αναφέρει η εφημερίδα της Καταλωνίας Sport, έγινε από τον σύλλογο και από τον δήμο της Βαρκελώνης σε συνέντευξη Τύπου.

«Η Μπαρτσελόνα θα παίξει στο Stadio Olimpic Lluis Companys τη σεζόν 2023/24 κατά την διάρκεια των εργασιών του Espai Barca», δήλωσε ο Ζοάν Λαπόρτα σε συνέντευξη Τύπου.

Ο σύλλογος της Καταλωνίας σχεδιάζει να αρχίσουν οι εργασίες στο Camp Nou την επόμενη σεζόν, αλλά αυτό δεν θα εμποδίσει την πρώτη ομάδα να συνεχίσει να παίζει εκεί τους εντός έδρας αγώνες της.

Ωστόσο, για την επόμενη σεζόν, η Μπαρτσελόνα θα πρέπει να μετακομίσει στο Estadi Olimpic για να συνεχισθούν οι εργασίες.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Πισπιρίγκου: φωτογραφία της Μαλένας λίγες ώρες πριν δολοφονηθεί (βίντεο)

Μητσοτάκης: Θέλω να πάω στο τέλος της τετραετίας, αλλά…

Κρήτη: Πήγε στην εκκλησία για βάφτιση και έφυγε... παντρεμένος! (εικόνες)