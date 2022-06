Κοινωνία

Τελωνείο Κήπων: σύλληψη “ταξιδιώτη” με… απαγόρευση εξόδου από την χώρα

Πλούσια εγκληματική δράση αποδίδεται στον άνδρα που προσπάθησε να περάσει “σαν κύριος” τα σύνορα, παρά τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί.

Αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου υφίσταται το διοικητικό μέτρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, συνελήφθη όταν επιχείρησε να ταξιδέψει στη γειτονική Τουρκία μέσω του Τελωνείου των Κήπων.

Αστυνομικοί του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κήπων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης διαπίστωσαν κατά τον προβλεπόμενο έλεγχο των ταξιδιωτικών εγγράφων του συλληφθέντα ότι είχε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Σε βάρος του εκδόθηκε και ένταλμα σύλληψης ελληνικών δικαστικών αρχών για συγκρότηση-ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη περίπτωση κλοπής τετελεσμένης και σε απόπειρα από κοινού και κατ' εξακολούθηση, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, οπλοκατοχή και άρνηση υποβολής σε δακτυλοσκόπηση.

Ο συλληφθείς είναι αμντιμέτωπος - ξανά - με την Δικαιοσύνη.

