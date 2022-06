Πολιτική

Τσίπρας: ο Μητσοτάκης αποφάσισε να δραπετεύσει με εκλογές

Ολομέτωπη επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος στην κυβερνητική διαχείριση μιας σειράς οικονομικών και άλλων κρίσεων.

Κατά την εισήγηση του στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, ο Πρόεδρος του κόκματος, Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με ενημέρωση από την Κουμουνδούρου, τόνισε, μεταξύ άλλων τα κάτωθι:

Για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών

αποφάσισε να δραπετεύσει με εκλογές. Ο κ. Μητσοτάκης μπροστά στα συσωρευμένα αδιέξοδα που δημιούργησε, από ότι φαίνεται

Καλοδεχούμενη η απόφασή του. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που αυτό συμβαίνει με μια κυβέρνηση της Δεξιάς. Ωστόσο είναι η πρώτη φορά που δεν αναζητείται δικαιολογία σε κάποιο εθνικό θέμα, αλλά στο πολιτικό κλίμα και ιδιαίτερα στην αντιπολίτευση.

Καλούμε τον κ. Μητσοτάκη να σοβαρευτεί. Η χώρα βρίσκεται μπροστά σε διπλή κρίση, κοινωνική και γεωπολιτική και οφείλει να τις διαχειριστεί με εθνική ευθύνη, όσο ακόμα θα είναι στη θέση του ΠΘ.

Αν πραγματικά, λοιπόν, επιθυμεί κλίμα πολιτικού πολιτισμού και συνεννόησης, ιδίως στα μεγάλα εθνικά θέματα, τον καλούμε στη πορεία προς τις εκλογές να πράξει τα εξής:

Να ανακοινώσει από τώρα την ημερομηνία των εκλογών μέσα στο Σεπτέμβριο Να ορίσει από τώρα υπηρεσιακό υπουργό εσωτερικών προκειμένου να πάει ομαλά η χώρα στη πορεία προς τις εκλογές. Να θέσει σε διαρκή συνεδρίαση το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, ώστε όλες οι πολιτικές δυνάμεις να είναι σε πλήρη γνώση των εξελίξεων στα εθνικά μας θέματα καθ' όλη τη προεκλογική περίοδο. Να συσταθεί άμεσα η αρμόδια διακομματική επιτροπή και να επιβάλει δημοκρατικούς κανόνες ισότιμης προβολής των κομμάτων στα Μέσα Ενημέρωσης στη πορεία προς τις εκλογές.

Για την πολιτική συγκυρία

Η χώρα έχει οδηγηθεί σε ένα διπλό αδιέξοδο. Από την μία διαμορφώνονται συνθήκες κοινωνικής κρίσης με την τρομακτική άνοδο του πληθωρισμού και τη συρρίκνωση των εισοδημάτων. Από την άλλη για πρώτη φορά υπάρχει τόσο μεγάλη ανασφάλεια και τόση ένταση στη σχέση μας με την Τουρκία.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχοντας αποτύχει να αντιμετωπίσει επαρκώς την υγειονομική κρίση αποδεικνύεται ανίκανη να αντιμετωπίσει τώρα την ενεργειακή κρίση και την κρίση ακρίβειας. Η ακρίβεια Μητσοτάκη, μία ακρίβεια με σαφές ταξικό περιεχόμενο και προσανατολισμό, υπηρετεί τους λίγους και ισχυρούς, στοχοποιεί τον κόσμο της εργασίας, τους ασθενέστερους και την μεσαία τάξη. Με τις ενέργειές της και κάνοντας πλάτες στην αισχροκέρδεια πολλαπλασίασε τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης.

Αντί για σοβαρή αύξηση στους μισθούς, αντίστοιχη με τον πληθωρισμό και δραστικά μέτρα όπως παίρνουν άλλες χώρες για τη μείωση των τιμών σε καύσιμα και λογαριασμούς ρεύματος, ο κ. Μητσοτάκης με ανεπαρκέστατα επιδόματα, που εξανεμίζονται από τις διαρκείς αυξήσεις πριν καλά καλά φτάσουν στις τσέπες των πολιτών, το μόνο που καταφέρνει είναι να επιδοτεί την αισχροκέρδεια σε ενέργεια και καύσιμα που κινείται σε αρνητικό ρεκόρ σε όλη την Ευρώπη. Αυτός που κατηγορούσε τον ΣΥΡΙΖΑ για τα επιδόματα στα δύσκολα χρόνια της διακυβέρνησης του , τώρα προσπαθεί να αντιστρέψει την κατάρρευση του με ανεπαρκή επιδόματα. Δεν ενδιαφέρεται να στηρίξει τους πολίτες απέναντι στο τσουνάμι της ακρίβειας αλλά μόνο να τους κοροϊδέψει με επιδόματα με ημερομηνία λήξης τις πρόωρες εκλογές που σχεδιάζει.





Στα εθνικά μας θέματα, ο κ. Μητσοτάκης βάζει τη χώρα σε περιπέτειες με την Ι.Χ. εξωτερική πολιτική που ασκεί. Αλλάζει το δόγμα της εξωτερικής πολιτικής της χώρας και από πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας στη δύσκολη περιοχή της Αν. Μεσογείου και των Βαλκανίων μετατρέπεται σε προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης, με την εν κρυπτώ αποστολή βαρέως οπλισμού στην Ουκρανία, χωρίς την παραμικρή ενημέρωση των κομμάτων και του Ελληνικού λαού, που εμπλέκει τη χώρα στον πόλεμο κάνοντας την μέρος της κρίσης, ενώ την ίδια ώρα στερεί οπλισμό από τη νησιά. Ο κ. Μητσοτάκης στην Κωνσταντινούπολη πριν από τρεις μήνες στην συνάντηση του με τον Ερντογάν υποσχέθηκε ένα ήρεμο καλοκαίρι. Δεν πέρασαν δύο εβδομάδες και άρχισε πάλι η κλιμάκωση της έντασης από την Τουρκία.

Οικονόμου: ο Τσιπρας πολιτεύεται με ελαφρότητα

Σε δήλωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου, σχετικά με την εισήγηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρονται τα εξής:

«Ο κ. Τσίπρας ζήτησε σήμερα, και για τους επόμενους τρεις μήνες, υπηρεσιακή κυβέρνηση! Πρόκειται για την επιτομή του πολιτικού παραλογισμού. Όχι μόνο γιατί παραβλέπει την εκπεφρασμένη λαϊκή βούληση και τους τρέχοντες πολιτικούς συσχετισμούς, αλλά, κυρίως, γιατί κάτι τέτοιο θα οδηγούσε τη χώρα σε μια παρατεταμένη επικίνδυνη αστάθεια, η οποία με μαθηματική ακρίβεια θα επιδείνωνε την κατάσταση για την κοινωνία και τις επιχειρήσεις και θα γεννούσε εθνικούς κινδύνους. Η Κυβέρνηση -με σχέδιο, επαγγελματισμό, πατριωτισμό και όραμα- έχει πετύχει, μέσα στην τέλεια καταιγίδα, να μειώσει δραστικά την ανεργία, να τρέχει το μεγαλύτερο πρόγραμμα οικονομικής στήριξης στην Ευρώπη και να χειρίζεται αποτελεσματικά την τουρκική επιθετικότητα. Ο κ. Τσίπρας πολιτεύεται με ελαφρότητα σε έναν κόσμο που απαιτεί σοβαρότητα, στιβαρότητα και ειλικρίνεια. Η πολιτική σταθερότητα είναι προϋπόθεση τόσο για την διαχείριση όσο και για την υπέρβαση των επάλληλων κρίσεων. Ο κ. Τσίπρας βρίσκεται μακριά από τις αγωνίες και τις ανάγκες της κοινωνίας και της πατρίδας».