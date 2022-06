Τεχνολογία - Επιστήμη

Γαλεντέρης για Πισπιρίγκου: το ιατροδικαστικό πόρισμα συμπληρώνει, δεν ανατρέπει το πρώτο

Ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης στον ΑΝΤ1 για το πόρισμα των ιατροδικαστών για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας. Η ένσταση Παπαϊωάννου.

«Τα σημάδια μπορεί να θεωρήθηκαν ως αποτέλεσμα των προσπαθειών αναζωογόνησης και ως εκ τούτου να μην θεωρήθηκαν σημάδια εγκληματικής ενέργειας», δήλωσε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης, απαντώντας στο γιατί δεν εκτιμήθηκαν τα στοιχεία στην πρώτη ιατροδικαστική εξέταση μετά τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας.

Όπως εξήγησε ο ιατροδικαστής, «εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι, το πόρισμα έρχεται να συμπληρώσει και όχι να ανατρέψει τις πρώτες εκτιμήσεις, κατά τρόπο, θεωρώ, αδιαμφησβήτητο».

Εξέφρασε την άποψη ότι, «οι πρώτες εκθέσεις δεν θα μπορούσαν να έχουν άλλο αποτέλεσμα. Ο πρώτος θάνατος έλαβε χώρα μέσα σε νοσοκομείο, όπου είναι δύσκολη η ανθρωποκτονία και στη δεύτερη είχαμε ιστολογικό αποτέλεσμα, που ήταν δύσκολο να αποδοθεί σε ανθρωποκτονία», επισημαίνοντας πως «τώρα έχουμε νέα δεδομένα και μπορούμε να μιλάμε για νέο αποτέλεσμα».

Μιλώντας επίσης στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο ποινικολόγος και λέκτορας Εγκληματολογίας, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, τόνισε ότι, αφενός, «δεν έχει κατατεθεί πόρισμα», αφετέρου «πρόκειται για νέο επίπεδο έρευνας το οποίο συμπληρώνει και διευκρινίζει κάτι που πρέπει να διευκρινιστεί.

Τώρα είναι δουλειά της ιατροδικαστού. Μιλάμε για ένα ανεβασμένο επίπεδο έρευνας, το οποίο εγώ θα έλεγα να μην ονομάζουμε ‘αδιαμφησβήτητο’».

