Έλον Μασκ: Η διεμφυλική κόρη του αλλάζει επώνυμο και “ξεκόβει” από τον πατέρα της

Υποβλήθηκε επίσημα το αίτημα της διεμφυλικής κόρης του μεγιστάνα να αλλάξει το επώνυμό της.

Μια διεμφυλική κόρη του Έλον Μασκ υπέβαλε επίσημο αίτημα να αλλάξει το επώνυμό της μαζί με το φύλο της για να διακόψει κάθε σχέση με τον πατέρα της, σύμφωνα με έγγραφα που περιήλθαν σήμερα σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Δεν ζω πλέον με τον βιολογικό μου πατέρα και δεν θέλω πλέον να συνδέομαι μαζί του με οποιαδήποτε μορφή», έγραψε η νεαρή γυναίκα για να αιτιολογήσει το αίτημά της που υποβλήθηκε την επόμενη μέρα των 18ων γενεθλίων της.

Γεννημένη ως Χαβιέ Αλεξάντερ Μασκ, ζητά να την αποκαλούν Βίβιαν Τζίνα Γουίλσον, ώστε το όνομά της να ταιριάζει με το φύλο της και να πάρει το πατρικό όνομα της μητέρας της, που χώρισε με τον Έλον Μασκ το 2008.

Το αίτημα υποβλήθηκε τον Απρίλιο σε δικαστήριο στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, αλλά αποκαλύφθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο από πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο είχε συνολικά οκτώ παιδιά: έξι με την Τζάστιν Μασκ (το γένος Γουίλσον) τη δεκαετία του 2000, ένα από τα οποία πέθανε λίγες εβδομάδες μετά τη γέννησή του και, πιο πρόσφατα, δύο με την μουσικό Κλερ Μπουσέ (Grimes) .

Το αφεντικό της Tesla και της SpaceX, που βρίσκεται κοντά στην αγορά του Twitter, έχει στο παρελθόν γράψει αναρτήσεις στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης επικρίνοντας το γεγονός ότι διεμφυλικά ή μη δυαδικά άτομα ζητούν να γράφονται με συγκεκριμένες αντωνυμίες.

Μεταξύ άλλων σε αυτό το tweet τον Δεκέμβριο του 2020 ο Μασκ είχε γράψει: «Υποστηρίζω απόλυτα τα διεμφυλικά άτομα, αλλά όλες αυτές οι αντωνυμίες είναι αισθητικοί εφιάλτες».

Real Friends Interrupt You When You Are Making A Mistake https://t.co/ikRLoXUNPk — CleanTechnica (@cleantechnica) December 16, 2020

