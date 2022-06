Αθλητικά

Ολυμπιακός και Μπαρτζώκας ανανέωσαν και συνεχίζουν

Παραμένει στη θέση του προπονητή του Ολυμπιακού ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Αμετακίνητος μέχρι το 2025 θα παραμείνει στη θέση του προπονητή του Ολυμπιακού ο Γιώργος Μπαρτζώκας, με τους «ερυθρόλευκους» να ανακοινώνουν την τριετή επέκταση της συνεργασίας τους με τον Έλληνα τεχνικό, ο οποίος εφέτος οδήγησε τους Πειραιώτες στο νταμπλ και στο φάιναλ φορ της Euroleague.

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον προπονητή, Γιώργο Μπαρτζώκα, ως το 2025. Ο Έλληνας τεχνικός συναντήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (21/06) με τους προέδρους, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο και συμφώνησαν να συνεχίσουν την κοινή επιτυχημένη πορεία τους για ακόμη τρία χρόνια» ανέφερε η σχετική ανακοίνωση της ΚΑΕ.

