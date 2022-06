Κόσμος

Κολομβία: Ο Μπάιντεν συνεχάρη τον πρώτο αριστερό Πρόεδρο στην Ιστορία της χώρας

Σε αντίθεση με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, πολλοί ρεπουμπλικάνοι εμφανίζονται θορυβημένοι από την εκλογική ενός πρώην αντάρτη της αριστεράς στην Κολομβία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν συνεχάρη χθες Τρίτη τον γερουσιαστή και πρώην αντάρτη Γουστάβο Πέτρο, ο οποίος κέρδισε στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών που διεξήχθη την Κυριακή στην Κολομβία και θα γίνει τον Αύγουστο ο πρώτος πρόεδρος της αριστεράς στην ιστορία του κράτους των Άνδεων.

Ο κ. Μπάιντεν συνομίλησε με τον κ. Πέτρο και «αδημονεί να συνεργαστεί με τον εκλεγμένο πρόεδρο για να συνεχίσει να ενισχύεται η διμερής συνεργασία», ειδικά για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και για την εφαρμογή της συμφωνίας ειρήνης που υπογράφτηκε το 2016 με την πρώην οργάνωση ανταρτών FARC, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου του Λευκού Οίκου.

Συζήτησαν επίσης σχετικά με τη «διμερή συνεργασία ως προς την ασφάλεια και την καταπολέμηση των ναρκωτικών».

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνεχάρη «τον λαό της Κολομβίας» για τη διεξαγωγή «δίκαιων και ελεύθερων εκλογών και επαναβεβαίωσε την υποστήριξη των ΗΠΑ στην Κολομβία», πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση των υπηρεσιών του.

Στις ΗΠΑ, αρκετοί Ρεπουμπλικάνοι αιρετοί, όπως μεταξύ άλλων ο κυβερνήτης της Φλόριντας, ο Ρον ΝτεΣάντις, τόνισαν πως τους θορύβησε η εκλογική του νίκη και προέλαση αυτής που χαρακτηρίζουν «ολοκληρωτική ιδεολογία της αριστεράς».

