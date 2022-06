Παράξενα

Πήραν ταξί επειδή είχαν πιει και…τράκαραν (εικόνες)

Απίστευτο περιστατικό στα Χανιά, με παρέα ατόμων που είχε καταναλώσει αλκοόλ να μπλέκεται σε τροχαίο, ενώ είχε αφήσει το...τιμόνι.

Απίστευτο τροχαίο σημειώθηκε στα Χανιά τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής, όταν ένα ζευγάρι που πήρε ταξί για να μην οδηγήσει, λόγω κατανάλωσης αλκοόλ, βρέθηκε στο νοσοκομείο.

Το ζευγάρι είχε βγει να διασκεδάσει στο Κουμ Καπί και, καθώς είχαν πιει αρκετά, αποφάσισαν ότι θα ήταν σωστό να μη γυρίσουν σπίτι με τη μηχανή, αλλά να πάρουν ταξί για να μην κινδυνεύσουν στον δρόμο.

Πήραν λοιπόν ταξί και, φτάνοντας στα Λενταριανά, σε μια από τις διασταυρώσεις, ένα άλλο αυτοκίνητο συγκρούστηκε με το ταξί, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και το ζευγάρι, και ο ταξιτζής!

Οι τραυματισμοί, ευτυχώς, δεν αποδείχθηκαν σοβαροί αλλά το ζευγάρι και ο οδηγός του ταξί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Χανίων με μώλωπες και εκδορές στο κεφάλι και σε άλλα σημεία του σώματος.

Ο νεαρός οδηγός του άλλου αυτοκινήτου δεν κινδύνεψε.

Στις φωτογραφίες παρακάτω φαίνεται ότι ο σύζυγος αποκόμισε χτύπημα στο κεφάλι, ενώ η σύζυγος έχει έναν μεγάλο μώλωπα στο μάτι και στο μέτωπο.

Μιλώντας στο zarpanews.gr, o παθών δήλωσε ότι ήταν κάτι που με τίποτα δεν περίμενε:

“Εμείς πήγαμε να κάνουμε το σωστό, είχα σκεφτεί ότι δεν έπρεπε να οδηγήσω γιατί είχαμε πιει. Αλλά δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα έχουμε αυτή την κατάληξη. Τι θα γίνει με τα νέα παιδιά, τι θα γίνει με ανεύθυνους οδηγούς; Και που μιλάμε τώρα είναι τύχη”, είπε.

Δυστυχώς, φαίνεται ότι κανείς δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής στους δρόμους των Χανίων. Όπως και να έχει όμως, η απόφαση του ζευγαριού να γυρίσουν με ταξί σπίτι αντί να το ρισκάρουν με τη μηχανή, αξίζει συγχαρητηρίων κι ας εξελίχθηκε έτσι η κατάσταση. Γιατί ήταν η σωστή απόφαση, που στα Χανιά ελάχιστοι παίρνουν.

