Αυτός είναι ο προπονητής πολεμικών τεχνών που προφυλακίστηκε για ασέλγεια σε παιδιά

Τις εικόνες και τα στοιχεία του 46χρονου που κατηγορείται για ασέλγεια κατά ανήλικων αθλητών έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ. με εισαγγελική παραγγελία.

Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής διάταξης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αγίου Νικολάου, τα στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφίες 46χρονου προπονητή πολεμικών τεχνών, o οποίος εμπλέκεται σε ποινική υπόθεση κατά ανηλίκων.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου, των ανηλίκων, των ευάλωτων ή ανίσχυρων πληθυσμιακών ομάδων και προς ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των παραπάνω αδικημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αγίου Νικολάου τηλεφωνικά στους αριθμούς 28410-91410 και 28410-91413 , για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι εξασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση είναι χρονικής διάρκειας μέχρι την 20-07-2022, σύμφωνα με την Εισαγγελική Διάταξη. Πέραν του χρονικού αυτού ορίου δεν επιτρέπεται και αντίκειται στο νόμο, η διατήρηση ή/και αναπαραγωγή της δημοσιοποίησης των παραπάνω στοιχείων.

Ο 46χρονος προφυλακίστηκε για ασέλγεια κατά των αθλητών του που τον κατήγγειλαν. Ειδικότερα επτά πρώην αθλητές του τον κατήγγειλαν για ασέλγεια και σεξουαλική κακοποίηση.

