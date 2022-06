Πολιτική

Οικονόμου σε Τσίπρα: Δεν θα αφήσουμε τον “τραμπισμό αλά γκρέκα” να πλήξει την δημοκρατία μας

Πολιτική Αλλαγή και ο εφιάλτης τέλος ή εφιάλτης δίχως τέλος; Αυτό είναι το δίλημμα των εκλογών, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Στην αντεπίθεση πέρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου κατά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τα όσα ανέφερε στην συνεδρίαση της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ.

«Από την πολιτική τοξικότητα ο κ.Τσίπρας αποφάσισε να περάσει στην επόμενη πίστα: τον βούρκο. Όπως φαίνεται, στον βούρκο σκοπεύει να πορευτεί το επόμενο διάστημα. Δεν θα τον ακολουθήσουμε στην πολιτική ευτέλεια και την εξαχρείωση», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Και πρόσθεσε: «Εγγυούμαστε όμως ότι δεν θα αφήσουμε τον "τραμπισμό αλά γκρέκα" ούτε να πλήξει τη δημοκρατία μας, ούτε να βλάψει την κοινωνία και την Πατρίδα μας».

Σημειώνεται πως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατά την ομιλία του στην ΚΟ του κόμματος τόνισε ανάμεσα σε άλλα: «Πολιτική Αλλαγή και ο εφιάλτης τέλος ή εφιάλτης δίχως τέλος; Αυτό είναι το δίλημμα των εκλογών. Και οι δημοκρατικοί πολίτες γνωρίζουν ότι μόνο με καθαρή νίκη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα έχουμε απαλλαγή από το καθεστώς Μητσοτάκη και προοδευτική κυβέρνηση, χωρίς δεύτερες εκλογές».

Κλιμακώνοντας τα πυρά του κατά της κυβέρνησης, ο κ. Τσίπρας σημείωσε: «Η αγία οικογένεια συμφερόντων ζει τον μύθο της τελειότητάς της. Τέλειοι με την πρωτιά σε νεκρούς στην πανδημία. Τέλειοι με την πρωτιά στην ακρίβεια. Τέλειοι στη δημοκρατία και την ελευθεροτυπία. Ήρθε η ώρα η ελληνική κοινωνία να βάλει τελεία σε αυτή την εφιαλτική τελειότητα».

