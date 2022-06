Κόσμος

Μαϊάμι: Φωτιά σε αεροπλάνο την ώρα της προσγείωσης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στις φλόγες τυλίχθηκε αεροσκάφος τη στιγμή της προσγείωσής του. Οι έρευνες των Αρχών.

Αμερικανοί ερευνητές αεροπορικών ατυχημάτων μετέβησαν χθες Τετάρτη στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι (Φλόριντα, νοτιοανατολικές ΗΠΑ), όπου αεροσκάφος της εταιρείας χαμηλού κόστους Red Air της Δομινικανής Δημοκρατίας αντιμετώπισε πρόβλημα στο σύστημα προσγείωσης, που έσπασε, με αποτέλεσμα να συρθεί για μερικά μέτρα στον διάδρομο και να πάρει φωτιά απομακρύνθηκαν εσπευσμένα πάνω από εκατό επιβαίνοντες, τρεις από τους οποίους τραυματίστηκαν ελαφρά.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα εικονίζουν το επιβατικό αεροσκάφος, τύπου McDonnell Douglas MD-82, που εκτελούσε δρομολόγιο από το Σάντο Ντομίνγκο, στο ταρμάκ, το μισό στο γρασίδι, με τη μύτη να έχει υποστεί ζημιά, καθώς επιβάτες βγαίνουν βιαστικά από φυσούνες στη μια πλευρά της καμπίνας, ενώ μαύρος καπνός υψώνεται από την άλλη του πλευρά.

Ομάδα ερευνητών της αμερικανικής εθνικής υπηρεσίας ασφάλειας των μεταφορών (NTSB) ήταν χθες επιτόπου, ανακοίνωσε ο ομοσπονδιακός οργανισμός. Τα μαύρα κουτιά του MD-82 ανακτήθηκαν και θα μελετηθούν. Οι ερευνητές, που ήδη συζήτησαν με τις ομάδες διάσωσης του αεροδρομίου, θα μπορέσουν να μπουν στο αεροσκάφος αφού πρώτα αδειάσει από τα εναπομείναντα καύσιμα.

«Το αεροσκάφος υπέστη κατάρρευση του αριστερού βασικού συστήματος προσγείωσής του κατά την άφιξή του στον διάδρομο 9, βγήκε από την πίστα και ακινητοποιήθηκε σε ζώνη με γρασίδι», διευκρίνισε η NTSB. Κατόπιν εκδηλώθηκε πυρκαγιά «στη δεξιά πλευρά» του αεροπλάνου, πρόσθεσε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.

«Τρεις τραυματίες διακομίστηκαν σε κοντινά νοσοκομεία», ανέφερε νωρίτερα το πυροσβεστικό σώμα του Μαϊάμι, διευκρινίζοντας πως «περιόρισε τη διαρροή καυσίμου».

Η πτήση L5-203 «αντιμετώπισε τεχνικές δυσκολίες» κατά την προσγείωση, περί τις 17:45 (τοπική ώρα περί τις 00:45 ώρα Ελλάδας), ανέφερε σε ανακοίνωση Τύπου που έκανε στο Twitter η Red Air, μικρή εταιρεία πτήσεων χαμηλού κόστους που άρχισε να λειτουργεί τον Νοέμβριο στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Διευκρίνισε ότι οι 130 επιβάτες και τα 10 μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από το αεροπλάνο.