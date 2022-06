Κόσμος

Λειψυδρία στην Ιταλία: Σε κατάσταση φυσικής καταστροφής η περιφέρεια της Ρώμης

Το Λάτιο, η περιφέρεια της ευρύτερης περιοχής της Ρώμης, κηρύχθηκε επίσημα σε κατάσταση φυσικής καταστροφής λόγω λειψυδρίας. Την απόφαση υπέγραψε ο περιφερειάρχης Νικόλα Τζινγκαρέτι και πρόκειται να παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 30 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την ιταλική δημόσια τηλεόραση Rai, σε μια πρώτη φάση πρόκειται να μειωθεί η συνολική ποσότητα νερού που, από τους σωλήνες της εταιρίας ύδρευσης, φτάνει μέχρι τα σπίτια των Ρωμαίων.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να σταματήσει η ροή νερού προς τα διάφορα σιντριβάνια της Ρώμης, ιδίως κατά τις νυχτερινές ώρες, όπως και η ενδεχόμενη διακοπή λειτουργίας σε ό,τι αφορά τις βρύσες πόσιμου νερού που βρίσκονται σε πάρκα και δρόμους της ιταλικής πρωτεύουσας.

