Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Θετικός ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Μακαριώτατος παραμένει ασυμπτωματικός

Θετικός στον Covid – 19 διαγνώστηκε σήμερα το μεσημέρι ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος.

Ο Μακαριώτατος, ο οποίος μέχρι στιγμής παραμένει ασυμπτωματικός, παρακολουθείται από τον προσωπικό του ιατρό και παραμένει στην οικία του στην Ι. Αρχιεπισκοπή Αθηνών, ακολουθώντας πιστά το υγειονομικό πρωτόκολλο.

Yπενθυμίζεται πως ο Αρχιεπίσκοπος έχει εμβολιαστεί κατά της νόσου του κορονοϊού, σύμφωνα με τις υποδείξεις των ιατρών του.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: 4η δόση εμβολίου προαιρετικά για όλους άνω των 30 ετών

Σύλληψη μητέρας που άφησε το παιδί της μόνο στο σπίτι

“Το Πρωινό” - Πισπιρίγκου: σημειωματάριο της βρέθηκε στο σπίτι που πουλήθηκε (βίντεο)